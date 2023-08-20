'Динамо' на последних секундах пропустило гол и проиграло в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" проиграло "Черноморцу" в 4-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Матч в Одессе завершился со счетом 3:2, при этом победный гол был забит на 91-й минуте.

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Хозяева уверенно начали поединок и уже на 20-й минуте отметились забитым голом. Воспользовавшись неразберихой в штрафной площадке Артур Авагимян бильярдным ударом от двух стоек открыл счет.

Поведя в счете подопечные Романа Григорчука отошли в защиту, став играть вторым номером. Киевляне владели инициативой, но забить смогли лишь после перерыва.

Андрей Ярмоленко замкнул массированную контратаку точным ударом в касание.

"Динамо" продолжало нагнетать и имело несколько отличных возможностей, чтобы выйти вперед, но в итоге пропустило само. Алексей Шевченко ввел мяч в игру, непонятные защитные действия от Максима Дьячука привели к тому, что Андрей Штогрин вновь вывел одесситов вперед.

Спустя 7 минут Сергей Сидорчук отметился первым забитым мячом в сезоне, восстановив паритет.

На 70-й минуте Григорчук сделал единственную замену, выпустив на поле Самсона Иеде и это стало ключевым моментом. Спустя 13 минут на нем сфолил Сирота и получил красную карточку, а на последних секундах 25-летний нигериец убежал в контратаку, забив победный гол.

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