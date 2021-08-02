Денисов сказал, когда будет назначен новый тренер сборной Украины

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов заявил, что Андрей Шевченко действительно не будет продолжать работу со сборной Украины. По словам журналиста, уже 9 августа должно состояться заседание исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ), на котором должен быть назначен новый наставник нашей национальной команды.

В эфире вышеуказанной аналитической передачи Александр отметил, что глава УАФ Андрей Павелко знал о том, что Шевченко планирует попрощаться со сборной и сообщить об этом в Instagram. Вскоре руководитель организации должен прокомментировать его заявление.

"Заявление, сделанное Шевченко, было согласовано между ним и Украинской ассоциацией футбола. 2 августа должна появиться реакция Павелко. Это не спонтанное решение, что Шевченко написал какой-то пост, а УАФ не готова. Я знаю о том, что нового контракта не будет. В ближайшее время у сборной Украины появится новый тренер. Уже 9 августа пройдет заседание исполкома УАФ, на котором должен быть утвержден новый главный тренер сборной Украины", – рассказал Денисов.

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Напомним, что Шевченко возглавил нашу национальную команду летом 2016 года после чемпионата Европы. За пять лет работы ему удалось вывести Украину на Евро-2020 с первого места в отборочной группе с Португалией и дойти со сборной до исторического четвертьфинала турнира. Также под его руководством наша команда поднималась в элитный дивизион Лиги наций.

1 августа Шевченко выступил с сенсационным заявлением об отставке, попрощавшись со сборной Украины. Как удалось выяснить OBOZREVATEL, это решение было принято после того, как Андрей Николаевич и УАФ не сумели договориться о финансовых условиях контракта.