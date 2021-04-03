Денисов раскрыл условие Шевченко по сборной Украины
Директор телеканала "Футбол" Александр Денисов считает, что главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань на международном товарищеском турнире Antalya Cup выполнял условие Андрея Шевченко по отработке тактики и стиля игры команды.
Украина U-21 в Турции заняла последнее место в группе, набрав одно очко.
"Чего хочет Шевченко от Ротаня? Он не хочет трофеев. Он хочет, чтобы Ротань экспериментировал и опробовал новые тактики. Важное условие: Шевченко хочет, чтобы наши ребята играли в сложный, интеллектуальный футбол", – цитирует Денисова ТК "Футбол".
Денисов уточнил, что в этом турнире Руслан Ротань просматривал ближайший резерв.
"Когда мы говорим о молодежке, очень важно понимать, какие смыслы мы вкладываем. Что важно – выигрывать трофеи или работать на рост футболистов для главной команды", – отметил журналист.
В среду, 31 марта, основная сборная Украины в отборе на чемпионат мира-2022 не смогла обыграть Казахстан. До этого наша команда сенсационно свела вничью игру с Францией, а затем на последних минутах упустила победу над Финляндией.