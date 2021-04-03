Денисов розкрив умову Шевченка щодо збірної України

Директор телеканалу "Футбол" Олександр Денисов вважає, що головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань на міжнародному товариському турнірі Antalya Cup виконував умову Андрія Шевченка з відпрацювання тактики і стилю гри команди.

Україна U-21 в Туреччині посіла останнє місце в групі, набравши одне очко.

"Чого хоче Шевченка від Ротаня? Він не хоче трофеїв. Він хоче, щоб Ротань експериментував і випробував нові тактики. Важлива умова: Шевченко хоче, щоб наші хлопці грали в складний, інтелектуальний футбол", – цитує Денисова ТК "Футбол".

Денисов уточнив, що в цьому турнірі Руслан Ротань переглядав найближчий резерв.

"Коли ми говоримо про молодіжку, дуже важливо розуміти, який зміст ми вкладаємо. Що важливо – вигравати трофеї або працювати на зростання футболістів для головної команди", – зазначив журналіст.

У середу, 31 березня, основна збірна України у відборі на чемпіонат світу-2022 не змогла обіграти Казахстан. До цього наша команда сенсаційно звела внічию гру з Францією, а потім на останніх хвилинах втратила перемогу над Фінляндією.