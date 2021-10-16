Дебютный гол футболиста сборной Украины принес победу итальянскому клубу

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко принес победу своей команде в домашнем матче 8-го тура чемпионата Италии. 25-летний футболист сборной Украины в игре со "Салернитаной" отдал голевой пас и забил победный мяч. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Гости открыли счет, забив гол в первом тайме. "Специя" выровняла ситуацию сразу после перерыва. На 51-й минуте Коваленко отдал пас в штрафную, где Давид Стрелец расстрелял голкипера.

На 76-й минуте наш соотечественник ударом метров с двадцати не оставил шансов вратарю.

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(ассист Коваленко на отметке 2:41, гол – на 5:11):

Зимой 2021 года Виктор перешел в "Аталанту", но не сумел закрепиться в команде.

В августе этого года Коваленко был отдан в аренду в "Специю".

Отметим, что для экс-игрока "Шахтера" матч со "Салернитаной" стал вторым в сезоне в Серии А.

До этого с 2014 по 2021 года Коваленко во всех турнирах провел за донецкий клуб 199 поединков, в которых забил 32 поединка и сделал 12 ассистов.

"Было очень важно добыть первую победу на домашней арене. Я счастлив, что смог забить свой первый гол за "Специю", но еще больше рад набранным трем очкам. Мы должны продолжать в том же духе", – прокомментировал Коваленко свой успех изданию TuttoAtalanta.com.

По итогам встречи Коваленко получил 7,9 от авторитетного портала SofaScore, став лучшим в своей команде.

Украинец провел на поле все 90 минут, где кроме гола и ассиста сделал 65 касаний мяча, отдал 41 точную передачу из 52 (79%), нанес 3 удара по воротам (1 попал в створ, 1 мимо и 1 был заблокированный). Также в активе Коваленко одна успешная обводка, одна выигранная верховая дуэль из четырех и два перехвата. В пассиве Виктора два фола.

WhoScored поставил Коваленко на второе место с оценкой 7,9.

"Специя" – "Салернитана" 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 39 Нванкво, 1:1 – 51 Стрелец, 2:1 – 76 Коваленко.

Специя – Проведель, Феррер, Николау, Христов, Коваленко, Маджоре, Джаси, Нзола (Верде, 69), Сальседо (Подгоряну, 74), Стрелец (Манай, 68), Антист.

Салернитана – Белец, Дьомбер (Кешрида, 20), Страннберг, Гальоло, Раньери (Дзортеа, 84), Оби, Ди Таккьо, Кастанос (Скьявоне, 67), Кулибали (Вергани, 85), Джурич (Гондо, 68), Нванкво.

Предупреждения: Оби (54), Кулибали (60), Джаси (61), Раньери (80), Манай (90).