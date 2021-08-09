Футболист сборной Украины из "Аталанты" перешел в другой итальянский клуб

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Виктор Коваленко перешел в Специю

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко будет выступать за "Специю" в сезоне 2021/22. Зимой 2021 года он перешел в "Аталанту", но пока не сумел закрепиться в команде.

Переход нашего соотечественника подтвердил официальный сайт его нового клуба. Коваленко будет выступать за "Специю" на правах аренды.

Агент украинского футболиста Вадим Шаблий на своей странице в Instagram сообщил, что соглашение его клиента и команды рассчитано на один год.

Коваленко перешел в "Специю" на один год
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Отметим, что "Специя" впервые в своей истории вышла в итальянскую Серию А перед началом минувшего сезона. По его итогам клуб занял 15-е место в таблице и сохранил прописку в элите.

Напомним, что 25-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера". Он довольно рано заявил о себе, дебютировав на взрослом уровне в 19 лет. За шесть лет в составе "горняков" Виктор принял участие в 199 матчах, забил 32 гола и отдал 12 результативных передач.

Коваленко в составе "Шахтера"

Его контракт с донецкой командой заканчивался летом 2021 года, поэтому минувшей зимой "Аталанте" удалось подписать его всего за 600 тысяч евро. За "бергамасков" украинец отыграл всего три минуты.

Коваленко в составе "Аталанты"

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Роман Яремчук стал футболистом легендарной "Бенфики".

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