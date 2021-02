Дебют Коваленко в "Аталанте" откладывается

Украинский футболист "Аталанты" Виктор Коваленко, который 1 февраля официально перешел в клуб из Бергамо не попал в заявку на полуфинал Кубка Италии против "Наполи".

Защитник сборной Украины еще не присоединился к тренировочному процессу команды Джан Пьеро Гасперини и пропустит встречу 3 февраля.

"Аталанта" опубликовала список из 23 игроков, в котором присутствует фамилия лишь одного украинца - Руслана Малиновского.

📋 La lista dei nerazzurri convocati per #NapoliAtalanta!

✈️ Here's our travelling squad for the #CoppaItalia semi-finals!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/98PLlHZA0L