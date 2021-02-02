Дебют Коваленко в "Аталанте" откладывается

Украинский футболист "Аталанты" Виктор Коваленко, который 1 февраля официально перешел в клуб из Бергамо не попал в заявку на полуфинал Кубка Италии против "Наполи".

Защитник сборной Украины еще не присоединился к тренировочному процессу команды Джан Пьеро Гасперини и пропустит встречу 3 февраля.

"Аталанта" опубликовала список из 23 игроков, в котором присутствует фамилия лишь одного украинца - Руслана Малиновского.

Как сообщал OBOZREVATEL, договор Коваленко с "Аталантой" рассчитан до конца июня 2025 года. Доход Виктора чистыми составит два миллиона евро за сезон. Это позволит украинцу стать самым высокооплачиваемым футболистом итальянской команды.

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный заявил, что Гасперини еще не знает, на какой позиции будет использовать украинца.