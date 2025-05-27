Я никогда не был "моралистом", но знаю, что нам, Украинцам, надо безоговорочно дистанцироваться от пацаков.

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Мы же бьемся не только за Свободу, Суверенитет, Соборность, но и за Украинскую идентичность!

Далее текст на языке оригинала.

Тому – геть "русскую культуру", геть "русскій язик", геть "русскіє матюки" тощо…

(Матюкливі пацакські гумористичні "стендапи" в Україні особливо вражають.)

Геть від Москви!

Бо, поки ви всі, русскоговорящіє українці, говорите свино-собачою мовою і матюкаєтеся як свино-собаки, ви нас всіх – Українців – підставляєте під ракети, снаряди, кулі…

Адже, їх русскій свино-собачій цар путін, говорить відверто: "там гдє русскій язик – там граніци русского міра"…

Тому, Брати і Сестри мої, які так і не позбулися пацакської мови і матів, зрозумійте: кожне ваше слово на русском язикє, це ракета чи дрон по вам і по Україні…

Я знаю, що цей допис, навряд, когось зробить україномовним та українодумаючим, але подумайте про наших співвітчизників, які кожного дня вмирають за Українську ідентичність…

Може, у вас хоч трохи клепки у голові зʼявиться…

Геть від Москви!