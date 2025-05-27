Я надеюсь, что большинство тех, кто питал иллюзии по поводу, войны, мира, Путина и Трампа слегка протрезвели?

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Это радует.

Реальность такая, какая есть, и все попытки ее отлакировать заканчиваюся депрессиями. А депрессия для воюющей страны – это практически приговор.

Я не буду повторяться, много раз писал о том, что у РФ нет ни одной причины завершать эту войну.

Война – это их среда обитания. Их экономика жиреет на крови и военных заказах. Это не навсегда, но сейчас они прекрасно пользуются моментом.

Война цементирует российское общество. Она выдавила из страны тех, кто мог изменить судьбу России... внутренняя суть победила проблески разума.

Нынешние герои России – марширующая под патриотические вопли мерзость. Низкие люди, если по Кингу. Это не на год, не на два – это уроки мужества, книги, фильмы о том, как мужественные российские гвардейцы пытались защитить жителей Бучи от англосаксов и почти защитили...

Пока жив Путин, Медведев, Степашин, Мединский и прочая кремлевская срань, разворота к миру не будет. Упырям мир без надобности. Нам нужно готовиться к игре вдолгую. Я твержу об этом с первых дней полномаштабки. Это война идей, а не людей. Или мы вывернемся, или быть нам федеральным округом лет сто, как минимум. Или 350, как уже было.

И тем, кто думает, что будет возврат в СССР, хочу огорчить дополнительно. СССР не будет. Современная Россия – это даже не об имитации социальной справедливости, типа советского прошлого. И не украинская "диктатура". Это самый что ни есть звериный оскал капитализма, управляемый спецслужбами, бандитами и силовиками.

Дежиморды с современными методами контроля быстро научат п*здливых украинских граждан любить новую родину и обьяснят разницу между страшной диктатурой Зеленского и свободой по-путински. Особо непонятливых ждут виртуозы по владению валенком с песком и умельцы по нанесению Новичка на трусы – в зависимости от степени непонятливости.

Мы можем договориться с русскими, если их вынудят с нами договориться (написал и невесело ухмыльнулся – самому смешно и грустно) или воевать еще год-два, если будет на что и кому.

Но сдаваться на их милость, как кричат некоторые, это не выход. Это будет новая Буча в размерах оккупированной территории.

Люди в Буче за оружие не брались, напомню. Для того, чтобы убивать, русским не надо ни повода, ни причины.

Достаточно иметь возможность.

Я не призываю к войне до последнего украинца. Я просто пытаюсь объяснить, что предлагается в качестве альтернативы.

И боюсь, что у нас не так много вариантов для выживания.

Вернее, один вариант – не лечь под врага.

Если удастся это сделать через договоренности – прекрасно. Если не удастся договориться, то нет другого пути, чем костью стать в их жадной глотке. Русский мир – это не Достоевский и не Эрмитаж, это сожженные трупы изнасилованных женщин на обочине Житомирской трассы.

Просто помните об этом, когда произносите фразу "мир любой ценой".

Из Ирпеня она звучит иначе, чем из Мельбурна, Дортмунда или Оттавы.

Догадываетесь, почему?