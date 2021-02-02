Тренер "Аталанты" не знает, где будет играть Коваленко, – известный украинский тренер

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный считает, что наставник "Аталанты", в которую перешел полузащитник Виктор Коваленко, Джан Пьеро Гасперини еще не знает, на какой позиции будет использовать украинца.

В комментарии изданию meta-ratings.com.ua экс-тренер киевского "Арсенала" и "Говерлы" заявил, что наш соотечественник не сможет заменить аргентинца Алехандро Гомеса, который был лидером команды, но покинул клуб из Бергамо после конфликта с Гасперини. Вячеслав предположил, что Коваленко может занять место в центре полузащиты вместе с Русланом Малиновским и Йосипом Иличичем, а россиянин Алексей Миранчук тогда будет играть на фланге атаки.

"Да, есть момент, о котором почти никто не говорит. Гасперини должен видеть этого игрока в составе! А где Виктор будет играть? Если мне кто-то скажет, где, я не поверю. Потому что Гасперини сейчас реально не знает, где Коваленко будет играть в "Аталанте". Замена Гомесу? Нет. Они разные игроки. Коваленко больше по стилю, по манере похож на словенца Иличича. Может быть рассматривается Миранчук на фланге. Алексей тогда не будет рассматриваться в центральной зоне. Он кстати за "Локомотив" играл на флангах. Я думаю, Коваленко с Малиновским, а также Иличич в середине поля смогут играть", – поделился своим мнением Грозный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее переход Коваленко в "Аталанту" впервые прокомментировал Малиновский.