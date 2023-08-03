Мудрик исполнил невероятный трюк в матче за 'Челси', заставив ахнуть болельщиков. Видео

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик отметился потрясающим приемом мяча в товарищеском матче лондонского "Челси" с дортмундской "Боруссией". Наш соотечественник в буквальном смысле поставил на уши весь стадион в одном из моментов второго тайма игры, которая состоялась в американском Чикаго.

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Мудрик появился на поле уже на 22-й минуте встречи, когда заменил француза Кристофера Нкунку, который пожаловался на боли в области колена и попросил замену. Михаил отлично вписался в игру и выглядел одним из лучших на поле, что отмечает и официальный сайт "Челси".

На 64-й минут новичок лондонцев Рис Джеймс сделал длинную диагональную передачу в направлении украинца. Мудрик решил продемонстрировать технику и принял мяч в прыжке, пробросив его "задней" ногой себе на ход.

Кроме того, именно подача нашего вингера со штрафного привела к голу "синих" на 89-й минуте. Навес украинца вызвал небольшой пожар в штрафной "Боруссии", которым воспользовался Мэйсон Берстоу, точно пробивший головой в угол ворот.

Сам поединок завершился вничью 1:1 и стал последним в американском турне "Челси". Уже 13 августа лондонцы начнут сезон в Премьер-лиге, когда примут на своем поле "Ливерпуль".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик покинет украинский клуб до конца трансферного окна.

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