Чемпионка ОИ из РФ со словами 'Завтра мы с Украиной помиримся' назвала недопустимым исключение России из УЕФА

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила уверенность в том, что Россия не будет исключена из состава Европейского футбольного союза (УЕФА) за допуск крымских команд к своим соревнованиям. Депутатка Государственной думы заговорила об "урегулировании конфликта в Украине".

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Об этом Журова заявила в комментарии порталу Газета.Ru. Победительница Игр в Турине-2006 добавила, что исключение России из УЕФА будет выглядеть нелогичным, так как "завтра мы с Украиной помиримся", а УЕФА будет до последнего тянуть с новыми санкциями в отношении страны-агрессорки.

"Они же не знают, что будет завтра. Завтра мы с Украиной помиримся, а нас исключили – это же неправильно. Футбол – это же про спорт, а не про политику. Политика поменялась завтра, у всех все хорошо, все со всеми снова подружились – играем снова?! Так ведь не делается. Это процедура. Если нас исключат, чтобы вернуть обратно, потребуется много лет. Понятно, УЕФА будет до последнего держаться. Если сейчас состоится урегулирование конфликта в Украине, то все останутся на местах", – сказала Журова.

Накануне депутат Госдумы Дмитрий Свищев пожаловался на Украину в УЕФА и ФИФА, отметив, что наша страна не имеет права требовать наказать Россию за признание крымских команд частью своего чемпионата.

Ранее стало известно, что ФК "Севастополь" сможет стартовать в новом розыгрыше второго дивизиона чемпионата России по футболу. Напомним, УЕФА не признает Крым территорией России. ТСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во второй лиге российского футбола в 2014 году. Однако УЕФА потребовал от РФС исключить их из своего состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФС обвинил УЕФА в том, что европейская организация "слишком быстро" решила исключить команды из России из своих турниров после начала войны в Украине.

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