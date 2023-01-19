Чемпионат Италии "обокрал" футболиста сборной Украины

Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко отдал голевую передачу в поединке 1/8 Кубка Италии против "Аталанты", однако официальный сайт Серии А отказался ее засчитывать на украинца. Футоблист сборной Украины на 38-й минуте сделал ассист на Даниэле Верде, но итальянские статистики посчитали, что наш соотечественник не сыграл в мяч, а его опередил соперник.

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Этот пас мог бы стать первым результативным действием для 26-летнего Коваленко в Италии за год. Последний раз действия Виктора пошли в протокол в январе 2022 года. Тогда украинский хавбек сделал голевой пас в поединке чемпионата страны против "Милана.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Аталанты". Коваленко вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты, после чего был заменен на Даниэля Мальдини.

Отметим, что в середине октября прошлого года Виктор получил травму, которая не позволила ему играть за свою команду в чемпионате Италии до начала 2023-го

Зимой 2021 года Виктор перешел в "Аталанту", но не сумел закрепиться в команде.

В августе этого года Коваленко был отдан в аренду в "Специю".

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