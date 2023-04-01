Чемпион мира по футболу обвинен в групповом изнасиловании ''при отягчающих обстоятельствах''

Футболист сборной Аргентины Гонсало Монтьель, забивший победный пенальти в финале чемпионата мира 2022 года против Франции, обвинен в групповом изнасиловании. Как сообщает Marca, предполагаемый акт насилия по отношению к своей гостьи случился в январе 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения Гонсало.

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Инцидент произошел в доме игрока "Севильи" и состоял из "сексуального насилия с проникновением при отягчающих обстоятельствах со стороны группы людей". Адвокат Ракель Эрмида рассказал, что у жертвы были "небольшие короткие отношения" с Монтьелем, который пригласил ее встретиться с его семьей и настоял на том, чтобы она посетила вечеринку в Ла-Матанса (муниципалитет в Буэнос-Айресе).

Потерпевшая является моделью и не употребляет алкоголь, но, попробовав две порции, "она потеряла сознание", - сказал адвокат. Затем женщину "выбросили за пределы дома Монтьеля", и "она не знает, сколько человек участвовало в насилии", добавил адвокат, и "еще не знает, как попала домой".

26-летний игрок выступал за аргентинский клуб "Ривер Плейт" с 2016 по 2021 год, когда он выиграл Кубок Либертадорес , а также несколько внутренних трофеев.

Будучи игроком сборной Аргентины, он принял участие во всех турнирах, выигранных "Альбиселесте": Кубке Америки 2021, Финалисиме 2022 и чемпионате мира 2022 в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе полиция нашла доказательства вины самого титулованного футболиста мира в изнасиловании.

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