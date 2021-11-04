8 вещей, которыми удивил "Шахтер" в матче с "Реалом": 20-летний джокер и защита с риском

Елена Павлова
Елена Павлова
Футбол
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Реал Шахтер

В четвертом туре Лиги чемпионов в Мадриде донецкий "Шахтер" проиграл местному "Реалу" 1:2, но удивил своей игрой и соперника, и болельщиков, и специалистов. После 0:5 в Киеве "горняки" показали яркий, динамичный футбол и создали не меньше голевых моментов, чем испанский гранд.

OBOZREVATEL решил разобраться, какие сюрпризы преподнес "Шахтер" в поединке на "Сантьяго Бернабеу".

1. Приятно удивило, что Роберто Де Дзерби сдался и понял, что Тарас Степаненко в центре поля для разрушения атак мадридцев ему просто необходим. И выпустил опорника с капитанской повязкой.

Тарас Степаненко.
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2. Но если ход со Степаненко откровенно напрашивался, особенно после проваленного поединка в Киеве и 0:5, то появление с первых минут в Мадриде молодого Мудрика стало огромным сюрпризом. А с другой стороны – "горнякам" очень нужно было усилить свое нападение, которое молчало на групповом этапе Лиги чемпионов.

И каши 20-летний Мудрик, который должен был стать джокером итальянского наставника, точно не испортил. Опыта матчей с такими соперниками ему еще не хватает, о чем свидетельствовал момент на 13 минуте, когда Михаил мог забивать, но слишком далеко отпустил мяч, которым тут же завладел Куртуа. Но Мудрик постоянно обострял и держал в напряжении защиту "Реала".

Шахтер Реал Мудрик

3. Рискованная игра защитников "Шахтера" заставляла чуть ли не подскакивать. И создается впечатление, что пара Матвиенко-Марлон в центре обороны все никак не уживется. Взять хотя бы эпизод с Модричем уже на 5-й минуте матча, который вольготно чувствовал себя в чужой штрафной, и только мастерство Трубина выручило "горняков". Но затем Марлон на пару с Трубиным привезли первый гол в собственные ворота. И как для бывшего защитника "Барселоны" бразилец слишком часто ошибается.

Карим Бензема доставил много проблем защитникам "Шахтера"

4. Буквально за две недели "Шахтер" преобразился в атаке и был гораздо опаснее, чем на "Олимпийском". Гости могли открыть счет уже на 10-й минуте, но удар Алана Патрика в дальний угол приняла на себя штанга. Тем не менее по моментам "горняки" ничем не уступали более титулованному сопернику. И закономерно забили первый гол украинских команд на групповом этапе нынешней Лиги чемпионов, когда Фернандо мастерски завершил быструю атаку.

Фернандо сумел огорчить Куртуа.

5. Удивило, что "горняки" не стали выпрашивать пенальти на Додо на 8-й минуте встречи, хотя основания для этого были. Менди обнимал бразильца и помог ему оказаться на газоне. Гости могли хотя бы попытаться убедить арбитра пересмотреть видеоповтор после того, как Додо возмущенно вскинул руки вверх в ответ на бездействие судьи.

Шахтер Додо

6. Один из самых запоминающихся своих поединков в составе донецкой команды провел бразильский нападающий Фернандо, который в "Шахтере" с 2018 года, но начинает раскрываться только сейчас. Поэтому автор единственного гола "горняков" закономерно получил одну из самых высоких оценок на аналитических порталах.

Фернандо сравнял счет в матче.

7. Зная о возможностях французского нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, защита "Шахтера" все равно дважды упустила претендента на "Золотой мяч". И дорого за это поплатилась. Две голевые возможности и два гола.

Карим Бензема.

8. И что самое удивительное, несмотря на результат, это был лучший матч Де Дзерби в еврокубках во главе "Шахтера". А смелая и зрелищная игра дончан доставила удовольствие многим любителям футбола. Хотя надо признать, что "горняков" раскрепостил первый пропущенный гол. До этого они жались к своей штрафной под давлением испанцев.

Тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Де Дзерби назвал три ключевые вещи, которые необходимы "Шахтеру" для улучшения своей игры.

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