8 вещей, которыми удивил "Шахтер" в матче с "Реалом": 20-летний джокер и защита с риском

В четвертом туре Лиги чемпионов в Мадриде донецкий "Шахтер" проиграл местному "Реалу" 1:2, но удивил своей игрой и соперника, и болельщиков, и специалистов. После 0:5 в Киеве "горняки" показали яркий, динамичный футбол и создали не меньше голевых моментов, чем испанский гранд.

OBOZREVATEL решил разобраться, какие сюрпризы преподнес "Шахтер" в поединке на "Сантьяго Бернабеу".

1. Приятно удивило, что Роберто Де Дзерби сдался и понял, что Тарас Степаненко в центре поля для разрушения атак мадридцев ему просто необходим. И выпустил опорника с капитанской повязкой.

Видео дня

2. Но если ход со Степаненко откровенно напрашивался, особенно после проваленного поединка в Киеве и 0:5, то появление с первых минут в Мадриде молодого Мудрика стало огромным сюрпризом. А с другой стороны – "горнякам" очень нужно было усилить свое нападение, которое молчало на групповом этапе Лиги чемпионов.

И каши 20-летний Мудрик, который должен был стать джокером итальянского наставника, точно не испортил. Опыта матчей с такими соперниками ему еще не хватает, о чем свидетельствовал момент на 13 минуте, когда Михаил мог забивать, но слишком далеко отпустил мяч, которым тут же завладел Куртуа. Но Мудрик постоянно обострял и держал в напряжении защиту "Реала".

3. Рискованная игра защитников "Шахтера" заставляла чуть ли не подскакивать. И создается впечатление, что пара Матвиенко-Марлон в центре обороны все никак не уживется. Взять хотя бы эпизод с Модричем уже на 5-й минуте матча, который вольготно чувствовал себя в чужой штрафной, и только мастерство Трубина выручило "горняков". Но затем Марлон на пару с Трубиным привезли первый гол в собственные ворота. И как для бывшего защитника "Барселоны" бразилец слишком часто ошибается.

4. Буквально за две недели "Шахтер" преобразился в атаке и был гораздо опаснее, чем на "Олимпийском". Гости могли открыть счет уже на 10-й минуте, но удар Алана Патрика в дальний угол приняла на себя штанга. Тем не менее по моментам "горняки" ничем не уступали более титулованному сопернику. И закономерно забили первый гол украинских команд на групповом этапе нынешней Лиги чемпионов, когда Фернандо мастерски завершил быструю атаку.

5. Удивило, что "горняки" не стали выпрашивать пенальти на Додо на 8-й минуте встречи, хотя основания для этого были. Менди обнимал бразильца и помог ему оказаться на газоне. Гости могли хотя бы попытаться убедить арбитра пересмотреть видеоповтор после того, как Додо возмущенно вскинул руки вверх в ответ на бездействие судьи.

6. Один из самых запоминающихся своих поединков в составе донецкой команды провел бразильский нападающий Фернандо, который в "Шахтере" с 2018 года, но начинает раскрываться только сейчас. Поэтому автор единственного гола "горняков" закономерно получил одну из самых высоких оценок на аналитических порталах.

7. Зная о возможностях французского нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, защита "Шахтера" все равно дважды упустила претендента на "Золотой мяч". И дорого за это поплатилась. Две голевые возможности и два гола.

8. И что самое удивительное, несмотря на результат, это был лучший матч Де Дзерби в еврокубках во главе "Шахтера". А смелая и зрелищная игра дончан доставила удовольствие многим любителям футбола. Хотя надо признать, что "горняков" раскрепостил первый пропущенный гол. До этого они жались к своей штрафной под давлением испанцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Де Дзерби назвал три ключевые вещи, которые необходимы "Шахтеру" для улучшения своей игры.