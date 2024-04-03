'Были в балаклавах. Человек 30-40': появились новые подробности нападения на легенду 'Динамо' в Польше

Главного тренера польского "Заглембе" Александр Хацкевича действительно пытались атаковать ультрас команды после поражения в матче первой лиги чемпионата страны от "Катовице". На тренировочное занятие ворвались несколько десятков человек, однако никакого физического насилия не было.

Об этом сам Хацкевич рассказал в интервью порталу sport-express.ua. По словам беларуского специалиста, футболисты и тренеры быстро покинули тренировочное поле, однако некоторые игроки команды из Сосновец остались о чем-то поговорить с разъяренными болельщиками.

"На тренировке команды был очень неприятный инцидент, назовем эту ситуацию именно так. Игроки и представители тренерского штаба вышли на тренировку и на нас набросилась группа неизвестных молодых людей. Все были в балаклавах. Человек 30-40. Точно не считал сколько их было. Эти молодые люди выскочили на поле и вели себя очень агрессивно. Пытались давить на нас физически. Однако обошлось. Ни синяков, ни царапин. Все хорошо", – прокомментировал Хацкевич.

Ранее в польских СМИ появилась информация о том, что экс-игрока и тренера "Динамо" ударили по лицу. Отметим, что Хацкевич возглавил польскую команду первой лиги в январе нынешнего года. Под его руководством "Заглембе" провел шесть матчей, в которых сумел добыть лишь две ничьи и забил всего один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Хацкевич назвал свою работу в России главной ошибкой тренерской карьеры.

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