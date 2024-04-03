Легендарного футболиста 'Динамо' избили в Польше: все подробности

Ультрас футбольного клуба "Заглембе" Сосновиц избили главного тренера команды Александра Хацкевича во время тренировки после разгромного поражения от "Катовице" (0:4) в матче национального чемпионата.

Об этом информирует портал meczyki.pl. Инцидент произошел в среду, 3 апреля. Группа футбольных хулиганов прорвалась на занятием команды, которая находится на последнем месте в турнирной таблице первой лиги польского первенства, чтобы провести "серьезный разговор" с игроками.

Однако дело не ограничилось только словесной атакой на футболистов. Фанаты ударили по лицу Хацкевича, а также несколько раз нанесли удары ногами. Эту информацию журналистами издания подтвердили в клубе.

"Нарушение телесной неприкосновенности является патологией. Здесь можно поставить точку. Речь идет о хулиганском поступке, а не о том, как тренер Хацкевич безнадежно показал себя в "Заглембе", – прокомментировали скандал журналисты портала.

О последствиях атаки на легендарного футболиста "Динамо" и экс-тренера киевлян пока ничего неизвестно. Хацкевич возглавил "Заглембе" в январе нынешнего года. Под его руководством коллектив провел шесть матчей, в которых сумел добыть лишь две ничьи и забил всего один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Хацкевич назвал свою работу в России главной ошибкой тренерской карьеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!