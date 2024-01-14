Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич признался, что его главной ошибкой стала поездка в Российскую Федерацию. Хацкевич был наставником "Ротора" с декабря 2019 года по март 2021 года. Под его руководством команда провела 26 матчей, из которых в 7 победила и в 14 проиграла.

Видео дня

Проведя 15 месяцев в Волгораде, беларус был уволен, несмотря на то, что впервые за 16 лет вывел "Ротор" в Премьер-лигу. При этом российский клуб сообщил об уходе Хацкевича до того, как поставил последнего об этом в известность.

В интервью Youtube-каналу "Жизнь-малина" 50-летний уроженец Минска одним словом описал страну, где работал полтора года.

"Какой мой главный футбольный промах? Мы уже говорили об этом. Я признаю, что это поездка в этот сраный Волгоград, эту сраную Россию", - сказал Хацкевич.

Напомним, что столичным "Динамо" Александр Николаевич руководил с 1994 по 2006 года. Киевский клуб, возглавляемый Хацкевичем, провел 105 поединков, добыв победу в 62. Еще 24 завершились вничью.

Последним местом работы был кипрский клуб "Кармиотисса", с которым Хацкевич попрощался в октябре 2022 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Хацккевич поддержал лишение экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука всех наград и званий из-за его молчаливой поддержки военной агрессии России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!