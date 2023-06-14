'Был нежным сыном и внуком': молодой футболист, служивший наводчиком, погиб в боях за село-призрак на Донбассе

Сдерживая российских оккупантов в районе села Белогоровка Луганской области, погиб защитник из Черниговской области Вячеслав Савицкий. Игрока футбольного клуба "Кудровка" не стало 8 июня. 10 февраля 2023 года спортсмену исполнилось 25 лет.

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Вячеслав родился и вырос в селе Купчичи. В 2020 году окончил Черниговский государственный технологический университет. Савицкий с детства занимался футболом, последние годы был неизменным защитником районном команды ФК "Кудровка". В 2022 году клуб стал чемпионом и обладателем Кубка Черниговской области.

По рассказам знакомых и коллег Вячеслава, в жизни он был спокойным и скромным парнем, зато в спорте был настоящим лидером, одним из лучших защитников регионального футбольного первенства последних лет.

19 июня 2022 года Савицкий был призван по мобилизации и оправился на фронт защищать свою землю с оружием в руках. Футболист был наводчиком аэромобильного батальона и отслужил в ВСУ почти год.

10 февраля 2023 года Вячеславу исполнилось 25 лет. А 8 июня молодой спортсмен погиб во время боевого задания в Луганской области вблизи многострадальной Белогоровки, которую уже много месяцев обстреливают российские военные и от которой остались одни руины.

"Больно. Родители потеряли любящего сына… Непоправимая потеря для семьи и всех, кто знал Вячеслава. В жизни он был надежный, скромный, спокойный, настоящий патриот Украины. Для юных футболистов он был примером того, как нужно любить игру. Примером он был и на службе своему народу и нашему государству", – отреагировали на гибель земляка в Сосницкой громаде.

"Вечная память тебе, Славик. Ты всегда был заботливым и нежным сыном и внуком. Мы будем всегда помнить тебя", – отозвалась Тамара Иванец, которая знала Вячеслава.

К сожалению, это уже не первая потеря футболиста из Сосницкой громады за последние полтора месяца. 28 апреля в Донецкой области в боях с российскими оккупантами погиб Олег Быховец. Уроженец села Козляничи до войны играл за команду "Волынка" и неоднократно встречался с "Кудровкой" в рамках различных соревнований.

Олег также помогал освещать спортивную жизнь своего региона в местной прессе, делая отличные обзоры матчей.

Также в свое время за команду "Кудровки", которая базируется в Ирпене, играл Александр Сухенко. Футболиста вместе с родителями выкрали из дома и казнили российские военные в селе Мотыжин Киевской области.

Во время оккупации Александр очень много помогал маме, которая была старостой села, и отказался эвакуироваться, когда была возможность. По словам сестры Сухенко, его и родителей военные РФ считали опасными.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в июне в боях в Донецкой области погиб боксер и мастер спорта по хортингу из "Полесских волков".

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