''Опасны для оккупантов'': футболиста и его родителей казнили под Киевом за помощь ВСУ и патриотизм, а сестра успела вывезти дочь

Год назад украинцы ужаснулись, когда в освобожденном от оккупантов селе Мотыжин Киевской области обнаружили братскую могилу мирных жителей. В ней оказался и футболист Александр Сухенко вместе со своими родителями. Родная сестра спортсмена Елена Радченко рассказала, что они приехали домой из Киева сразу же после полномасштабного вторжения. Брат очень много помогал маме, которая была старостой села, и отказался эвакуироваться, когда была возможность.

Видео дня

25-летний Александр был чемпионом и обладателем Кубка Киевской области. Выступал во Второй лиге чемпионата Украины за футбольный клуб "Чайка", защищал цвета ФК "Кудровка" из Ирпеня. А его отец Игорь Сухенко был сопрезидентом футбольного клуба "Колос" из Мотыжина.

"Очень сложно найти слова, чтобы передать все свои чувства после потери родных. Саша был нашей гордостью. Обычный парень из села Мотыжин, который очень любил футбол, любил историю и очень любил Украину. Всегда говорил, что будет играть до последнего: "Пока ноги меня носят", – отметила его родная сестра Елена.

Елена и Александр жили в Киеве, но по традиции каждые выходные ездили к родителям. И с началом полномасштабной войны, по словам девушки, они все собрались и поехали домой в Мотыжин: "Дом – это убежище, это основное здание, где твоя душа защищена морально, потому что ты рядом с родителями. Мама была старостой села, и наша семья жила как единое целое".

"Саша был очень умным и мудрым для своего возраста. Для меня он – настоящий клад для нашей семьи и нашей нации, мужественный парень, который не собирался никуда бежать. У него не было никакого профессионального военного опыта. Он просто оставался со своей семьей до самого конца. Его убили за то, что он был настоящим украинцем", – с трудом сдерживая слезы рассказала сестра.

Елена, которая приехала к родителям вместе со своей маленькой дочкой, до сих пор помнит, что чувствовала, когда в Мотыжин вошли вражеские войска.

"Я сама мама, поэтому в первую очередь это был шок, а во вторую – непонимание и страх, как такое может быть и происходит ли это все на самом деле. Это было вечером, мы только слышали российскую технику, но еще ее не видели. А когда уже увидели, было такое чувство, словно попал в какое-то кино. Но не понимал, что будет через секунду, вечером или завтра", – вспомнила Радченко.

А вот Александр, по словам сестры, воспринимал все спокойно. Сразу после приезда в село он сказал Елене, что могут быть разные варианты развития событий. Поэтому российскую оккупацию он для себя, наверное, также рассматривал.

"В этом 25-летнем парне я не видела какого-то страха, желания куда-то сбежать или спрятаться. Это было рациональное восприятие ситуации. Не знаю, то ли так проявлялся его все еще юношеский максимализм, то ли начитанность, историческая осведомленность, потому что он очень любил историю. А может, он был таким человеком, который просто принимал ситуацию такой, какая она есть", – рассуждала Елена.

После захода в село российских солдат Александр вместе с родителями стал помогать односельчанам, решал какие-то организационные вопросы, налаживал связь.

"Во время оккупации Саша развозил лекарства и продукты пожилым людям, заряжал мобильные телефоны, просто помогал словом, потому что был очень дружелюбным, у него было очень много друзей, которые часто приходят к нему на могилу. В общем он делал то, что нужно было делать в той ситуации. Плюс – успокаивал меня своими шутками", – вспомнила сестра.

В начале марта жители села Мотыжин начали выезжать на подконтрольные Украине территории, когда выпадала такая возможность. Но Александр Сухенко отказывался эвакуироваться.

"Когда я разговаривала с братом, он сказал, что не оставит родителей. Он был так воспитан, такая была натура. У Саши была девушка, которую он отправил из села, а сам решил оставаться. Я повела себя как мама, спасая жизнь своего ребенка, а брат повел себя как сын – не оставил маму и папу", – рассказала Елена.

Елена смогла выехать в начале оккупации – 4 марта. Ее родители формировали колонны для эвакуации.

"Ну как формировали – смотрели, не едет ли российская техника. И говорили, когда можно ехать, таким образом очень многим людям удалось покинуть Мотыжин, и я была в их числе. Конечно, я знаю единичные случаи, когда машины с людьми, которые пытались выехать, расстреливали. Особенно, когда они съезжали с Житомирской трассы и думали: "О, какое-то село! Сейчас мы проедем". А тут их брали и расстреливали. Это очень страшно. Просто не укладывается в голове", – считает девушка.

"Лично я считаю, что тем людям, которые воюют против нас и убивают наших людей, нет места на этой земле. За те зверства и жестокое отношение к нам они не заслуживают называться людьми", – добавила Елена.

Датой смерти Александра и своих родителей Елена считает 24 марта. Накануне, 23 марта, вооруженные российские нелюди пришли в дом к старосте села Мотыжин Ольге Сухенко, провели там обыск, забрали ее и мужа. Александр пытался наладить с оккупантами диалог, ему пообещали, что вернут родителей живыми, но через шесть часов военные РФ вернулись за футболистом.

"У оккупантов были претензии не столько к деятельности Александра, сколько к сыну старосты села. Естественно, что человек, который занимает какую-то властную должность в Украине, это активист, который поддерживает украинскую власть и ВСУ. Поэтому родители и непосредственно брат имели отношение к тому, чтобы передавать какие-то позиции", – рассказала Елена.

"Я так себе понимаю, что родители и брат были опасными для российских оккупантов, поэтому к нам домой и пришли. Я в то время уже успела выехать. Сначала из дома забрали родителей, а потом вернулись за Сашей", – добавила девушка.

Елена рассказала, что сначала родители и брат просто пропали, и никто не знал, что с ними произошло.

"Была информация, что их якобы забрали в плен. Я в то время была уже на западной Украине, мы все их искали, обращались к местным органам власти, я обращалась в СБУ и другие возможные каналы. Точной информации не было. А потом 2 апреля мы нашли братскую могилу с родителями и еще одним волонтером. Это был самый ужасный день в моей жизни. Худшее, что могло случиться, случилось", – призналась Радченко.

Перед смертью Александра и его родителей пытали, затем вывезли в лес, расстреляли и закопали в братской могиле с другими людьми.

"Для меня самое страшное, какую они приняли смерть. Я не могу этого принять и смириться. Вся эта боль постоянно во мне. Я не понимаю, за что с людьми делают такие зверства. Никогда этого не прощу. Берут ли они в руки оружие, или это россияне, которые "ни при чем", кровь брата и моих родителей – на их руках", – считает Елена.

Также сестра Александра рассказала, что, помимо футбола, у него было много других интересов. Вне поля он работал менеджером в строительной компании.

"Также он помогал папе, который был сельским предпринимателем. В Петропавловском лицее Саша и в футбол играл, и параллельно работал юристом, так как у него было два образования – маркетолога и юриста. Как сам мне говорил, он только начинал жить. Пробовал себя в разных сферах, приобретал опыт, ставил перед собой цели и шел к ним. Но чувство патриотизма стало выше всего этого", – рассказала Радченко.

Несмотря на всю тяжесть потери, Елена отмечает, что нужно жить с тем, что произошло, и обязательно нести память о своих родных, не дать их забыть.

"Сейчас мы переживаем самые сложные времена, моя семья стала частью истории этой войны, и я делаю все, чтобы о них не забывали. Несмотря на все патриотические убеждения, которыми они жили, мне очень больно. Когда мы теряем семью, это самое страшное, что может случиться с нами. А особенно когда это происходит насильственно", – говорит девушка.

Елене было тяжело вернуться в Мотыжин, где мучили и убили ее семью. Но она приезжала в село на похороны 7 апреля 2022 года, а затем вернулась еще через месяц.

"Там дом моих родителей, там всегда кипела жизнь, всегда было весело и звучал смех. И для себя приняла решение продолжать. Это самое меньшее, что я могу сделать. А самое большее – это создать такую семью, в которой родилась и выросла я. Потому что они для меня были лучшим примером", – отметила Елена.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что при освобождении Белогоровки оккупанты убили 20-летнего героя-футболиста и его лучшего друга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!