Бущан розповів, як заплутав Миколенка у вирішальному моменті матчу з Фінляндією

Голкіпер збірної України Георгій Бущан заявив, що гравці нашої національної команди підтримали захисника Віталія Миколенка після його вирішальної помилки в поєдинку з Фінляндією у відборі на ЧС-2022.

Під час післяматчевого інтерв'ю воротар розповів, що частково провина за цей епізод лежить і на ньому. Він зробив не найкращу підказку своєму партнерові, в результаті чого той подарував м'яч нападнику суперників.

"Вони добре обороняються. Ми дивилися їхні матчі. Це добротна команда, яка бореться до останньої хвилини. Звичайно, ми очікували цього. Напевно, в кінцівці нам трохи не вистачило концентрації. Підтримали Миколенка. Швидше за все, мені потрібно було сказати йому, щоб вибивав м'яч, а я сказав, щоб він мені його скидав. Цим, напевно, я його і заплутав. Тому хотів би вибачитися за те, що грали вдесятьох і отримали пенальті на останній хвилині", – пояснив ситуацію Бущан.

Нагадаємо, що Україна відкрила рахунок наприкінці матчу з Фінляндією, але вже на останніх хвилинах прикро втратила перемогу після помилки Миколенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник нашої збірної Андрій Шевченко прокоментував цей результат і дії захисника, які привели до вирішального голу в поєдинку.