Буряк об успехе Луческу в "Динамо": хоть черта в ступе, лишь бы выше "Шахтера"

Бывший игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк не обращает внимание на выпады некоторых ультрас в адрес Мирчи Луческу.

Для легендарного специалиста важнее всего итоговое первое место столичной команды.

"Мне хоть черта в ступе поставили бы туда, я был бы доволен, что "Динамо" заняло достойное место выше "Шахтера". После всех этих прошедших лет доминирования донецкой команды. Мне все равно: Луческу, Иванов, Петров. Он провел хорошую работу, выиграл чемпионат Украины, возможно, выиграет Кубок. Есть проблемы, как у каждой команды, но я думаю, что это очень хороший успех для всех", – цитирует Буряка Tribuna.com.

Леонид Йосифович считает, что вопрос с дальнейшей карьерой Луческу в "Динамо" остается открытым.

"Это нужно у него спрашивать, во-первых, возраст... Если все так и будет, команда будет выигрывать, то пускай работает, какие вопросы. Главное, что постепенно все идет к восстановлению "Динамо". Будет ли это одноразовое, постоянство, или доминация... Потому что с теми проблемами, которые есть у "Шахтера", то конечно... Сейчас было 10 очков отрыва, еще неизвестно, чем закончится. В этом плане, думаю, что пускай на благо "Динамо" работает", – сказал Буряк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля "бело-синие" в матче 23-го тура в Премьер-лиге разгромили "Ингулец" (5:0) и спустя 5 лет в 16-й раз в своей истории стало чемпионом Украины.

Олег Блохин, комментируя успех Мирчи Луческу и "Динамо" в чемпионате Украины, уложился в пять слов.