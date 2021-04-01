Букмекеры изменили котировки на выход Украины на ЧМ-2022 после трех матчей отбора

Спортивные аналитики считают, что шансы сборной Украины по футболу на выход на ЧМ-2022 уменьшились после трех матчей отборочного турнира.

Подопечные Андрея Шевченко все еще считаются фаворитами на второе место в группе, которое позволяет побороться за путевку на Мундиаль в плей-офф, но коэффициент на это событие теперь составляет 8,00, а не 6,50, как это было до начала квалификации. Что касается первой позиции в квинтете, то котировки на прямое попадание Франции на чемпионат мира 2022 года теперь находятся на уровне 1,12, вместо 1,25.

Ожидалось, что сборная Боснии и Герцеговины будет главным соперником Украины в борьбе за вторую строчку, но теперь на это событие можно поставить за 26,00, а не за 10,00.

Новые котировки на выход Украины на ЧМ-2022 Bet365

Старые котировки на выход Украины на ЧМ-2022 Bet365

Напомним, что наша национальная команда занимает второе место в группе с тремя очками, но финны, боснийцы и казахи могут обойти подопечных Шевченко, так как имеют по одному матчу в запасе. Франция уверенно лидирует с семью пунктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте квалификации Украина сенсационно сыграла вничью с действующими чемпионами мира, упустила победу на последних минутах поединка с Финляндией, а затем не смогла завоевать три пункта в противостоянии с Казахстаном, несмотря на огромное количество опасных моментов.