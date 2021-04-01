Букмекери змінили котирування на вихід України на ЧС-2022 після трьох матчів відбору

Спортивні аналітики вважають, що шанси збірної України з футболу на вихід на ЧС-2022 зменшилися після трьох матчів відбіркового турніру.

Підопічні Андрія Шевченка все ще вважаються фаворитами на друге місце в групі, яке дає змогу поборотися за путівку на Мундіаль у плей-оф, але коефіцієнт на цю подію тепер становить 8,00, а не 6,50, як це було до початку кваліфікації. Що стосується першої позиції в квінтеті, то котирування на пряме потрапляння Франції на чемпіонат світу 2022 року тепер знаходяться на рівні 1,12, замість 1,25.

Очікувалося, що збірна Боснії і Герцеговини буде головним суперником України в боротьбі за другу сходинку, але тепер на цю подію можна поставити за 26,00, а не за 10,00.

Нові котирування на вихід України на ЧС-2022 Bet365

Старі котирування на вихід України на ЧС-2022 Bet365

Нагадаємо, що наша національна команда посідає друге місце в групі з трьома очками, але фіни, боснійці та казахи можуть обійти підопічних Шевченка, оскільки мають по одному матчу в запасі. Франція впевнено лідирує з сімома пунктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на старті кваліфікації Україна сенсаційно зіграла внічию з чинними чемпіонами світу, втратила перемогу на останніх хвилинах поєдинку з Фінляндією, а потім не змогла завоювати три пункти в протистоянні з Казахстаном, незважаючи на величезну кількість небезпечних моментів.