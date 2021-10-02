Победы "Будивельника" и "Одессы": результаты Суперлиге Windrose 2 октября

В субботу, 2 октября, в чемпионате Украины по баскетболу проводятся очередные поединки Суперлиги Windrose. В первом матче игрового дня киевский "Будивельник победил "Химик" 76:72. "Черкаськи Мавпы" на своей площадке уступили БК "Одесса" 81:86.

Команда Миглиниекса начала сезон с поражения от Прометея в матче за Суперкубок Украины и неожиданное поражение от Черкаських Мавп, после чего была победа над Одессой. Химик же выиграл оба стартовых матча Суперлиги Windrose.

Видео дня

Старт матча в Киеве оказался равным, а вот уже вторая четверть стала в некотором роде шокирующей для хозяев. Половину игры Химик выиграл +11 очков. И не сказать, что южненцы делали что-то невероятное на площадке - Будивельник переигрывал их по всем основным показателям, но киевляне банально не попадали в кольцо.

В Будивельника после первой половины было только 1 попадания из-за дуги, причем гости позволяли свободно бросать. Игроки Будивельника реализовали только 50% попаданий со штрафных, тогда как Химик спокойно делал свою работу и увеличивал отрыв. За 2:40 до конца третьей четверти преимущество Химика составляла 22 очка.

В целом ситуация изменилась только в последней четверти, когда Будивельник наладил игру в защите, психологически стал действовать увереннее, а у Химика начались проблемы с попаданием. В конце концов за 4 минуты до конца игры Будивельник приблизился в счете к сопернику, но только за 17 секунд до конца благодаря попаданию из-за дуги с фолом Клавелла киевлянам удалось выйти вперед. Но последняя атака была за Химиком – и сначала Клавелл сфолил, а потом Близнюк заставил ошибиться игроков гостей и потерять мяч. За оставшееся время Клавелл еще успел реализовать 3 штрафные и принести победу Будивельнику 76:72.

Напомним, что ранее "Черкаськи Мавпы" сенсационно победили "Будивельник".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Кривбасс" и "Тернополь" устроили роскошное зрелище в матче регулярного чемпионата первенства по баскетболу. Криворожский клуб на своей площадке, совершив несколько камбэков, в овертайме оказался сильнее – 95:89.