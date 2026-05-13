Новости из США. Вторник, 12 мая 2026

Визит Трампа в Китай: чего можно ждать на фоне заблокированного Ормузского пролива и нерешаемой иранской ядерной проблемы

47-й президент отправился в Китай. Взяв с собой целую группу министров – от финансов до обороны, госсекретаря, руководителей и владельцев крупнейших американских компаний.

Отправился явно не в том настроении и расположении духа, в котором собирался. Отправился, повторив как мантру в течение нескольких последних дней несколько раз на очередных телешоу для журналистов, что у него "прекрасные отношения с президентом Си", что "президент Си – мой друг".

Трамп перенес визит на месяц, надеясь, что приедет в Пекин в роли победителя, добившегося от Ирана отказа от ядерной программы и разблокирования Ормузского пролива.

Улетая в Китай во вторник, 47-й президент заявил журналистам в ответ на вопрос о росте инфляции, что его не интересует финансовое состояние США, а, что его волнует только, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие.

Но ни за время активных боевых действий с 28 февраля по 7 апреля, ни за месяц, на который Трамп отложил визит в Китай, ничего в ситуации с Ираном не изменилось. Результатом войны стал заблокированный Ираном Ормузский пролив. Этому не помешало ни то, что США потопили множество иранских военных кораблей, ни то, что уничтожили большую часть иранской военной авиации. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Кейн не смог внятно ответить во вторник в Сенате на вопрос сенатора демократа Дурбина о том, каким образом Ирану удалось заблокировать Ормузский пролив. Глава Пентагона Хегсет ушел от ответа на вопрос сенатора демократа Кунса, есть ли военный план разблокирования пролива. Между тем, как и до начала войны 28 февраля, почти 500 кг обогащенного до 60% урана продолжают оставаться на иранских подземных ядерных объектах. Этого урана достаточно для создания нескольких ядерных бомб. Там же остается 10.5 тонн урана, обогащенного до более низких уровней. Иран не проявляет никаких признаков того, что он собирается договариваться с США о том, чтобы вывезти из страны этот уран и закрыть свою ядерную программу.

Конечно, Трамп будет обсуждать с Си проблему Ирана. И, вероятно, Си Цзиньпин напомнит 47-му президенту, что в 2018 году тот разорвал соглашение JCPOA, согласно которому Иран остановил свою ядерную программу на 10 лет, обязался не создавать ядерное оружие и открыл свои ядерные объекты для непрерывного контроля инспекторов МАГАТЭ. И что весь обогащенный до разных уровней уран – почти 11 тонн, Иран накопил после 2018 года, после того, как Трамп разорвал соглашение JCPOA. На момент его разрыва у Ирана были только очень незначительные запасы урана, обогащенного до 3%, что было разрешено соглашением.

Трудно сказать, найдет ли 47-й президент с помощью Си Цзиньпина какое-либо решение. С одной стороны, Китай сам страдает от блокирования Ормузского пролива. Он покупал 90% экспортируемой Ираном нефти (это 30% нефти, импортируемой Китаем) и получал почти 30% импортируемого сжиженного газа через тот же Ормузский пролив. Экономика Китая так же страдает от высокой цены на нефть и связанных с ней высоких цен на все виды топлива и энергии, как и экономика всех развитых стран. Но, с другой стороны, Иран является союзником Китая. И Си, естественно, не может не радоваться ослаблению США, подрыву авторитета США в мире, осложнению отношений США с их основными и традиционными союзниками. Где для китайского коммунистического диктатора будет точка равновесия в этом вопросе, не знает никто.

Трамп, кстати, не случайно называет Си своим "другом" и подчеркивает "прекрасные отношения" с генеральным секретарем ЦК КПК. 47-й президент относится с пиететом ко всем диктаторам. Но к путину и Си у него особый пиетет, поскольку их он считает единственными равными себе "strongmen - сильными мужчинами", и мечтает о такой же неограниченной и вечной власти. Здесь важно заметить, что Трамп расходится в этом отношении с американскими правыми и ультраправыми, которые считают Китай главным геополитическим противником США. Американские либералы, кстати, придерживаются того же мнения. Но вот какая интересная вещь. Есть единственное принципиальное расхождение республиканской программы "Проект-2025" и Стратегии национальной безопасности США – официального документа, определяющего внешнюю политику администрации, опубликованного в декабре 2025 года. "Проект-2025" определяет Китай вполне традиционно как основного геополитического противника США и указывает, что противостояние с Китаем определит то, что будет происходить в ближайшие десятилетия. А Стратегия национальной безопасности оценивает Китай совершенно по-другому. Согласно этому официальному документу США могут без проблем сосуществовать с Китаем, торговать с ним и сотрудничать, если Китай не будет противодействовать американским интересам, которые заключаются, согласно Стратегии, в значительной мере в возможности продавать американские товары в разных регионах мира.

О чем еще будут говорить Трамп и Си?

Очевидно, о торговле. 47-й президент не случайно повез в Китай целую делегацию американской бизнес-элиты. А подготовкой визита не случайно занимался в основном министр финансов Бессент. В начале своего второго президентства Трамп попытался заставить Си при помощи таможенных тарифов покупать больше американских товаров. Но полностью в этой торговой войне проиграл. Си заблокировал экспорт в США редкоземенльных минералов, прекратил покупать соевые бобы, от чего стали страдать выращивающие их американские фермеры – важная часть избирательной базы Трампа. 47-й отступил, и именно после этого резко потеплел на словах к Китаю, стал называть Си другом и повторять, что имеет с ним "прекрасные отношения". Вероятно, какое-то торговое соглашение по итогам визита будет заключено. Возможно, о беспрепятственной покупке США редкоземельных минералов, об увеличении покупки Китаем американских соевых бобов, о покупке Китаем самолетов "Боинг". В обмен на что-то с американской стороны. Например, на полную отмену таможенных тарифов.

Также очевидно, пойдет речь о ядерном оружии. Об участии Китая в переговорах по его ограничению. Но столь же очевидно, что здесь договориться ни о чем не удастся. Китай отказывается вести переговоры о своем ядерном оружии, пока у него не будет столько ядерных зарядов на вооружении, сколько есть у США и России (примерно по 1550 в боевой готовности в сравнении с примерно 600 у Китая по оценке американской разведки). По оценке Пентагона Китай собирается довести количество своих ядерных зарядов до 1000 к 2030 году, и далее, в течение еще нескольких лет сравняться с США и Россией. Вряд ли до тех пор Китай согласится вести переговоры об ограничении ядерных вооружений.

Си скорее всего будет просить Трампа изменить формулировку американской политики в отношении Тайваня. Как отмечает в Нью-Йорк Таймс Дэвид Сангер, США традиционно формулируют свою политику, употребляя выражение "США не поддерживают провозглашение Тайванем независимости", а Си Цзиньпин хотел бы изменения этой формулировки на "США противятся провозглашению Тайванем независимости".

Еще одна тема, которая будет обсуждаться – это использование и развитие систем искусственного интеллекта, а также кибершпионаж. Темы очень важные. Тем более, что кибершпионаж можно вести сегодня с использованием систем искусственного интеллекта. Можно ли в этой области о чем-то договориться, сказать трудно. Зависит от уровня экспертов, участвующих в переговорах.

То, что использование искусственных нейросетей нужно регулировать, не вызывает сомнений у меня, как у специалиста в этой области. Пока что единственная институция в мире, делающая первые шаги в этой области – ЕС, в котором принят обязательный к исполнению во всех 27-ми странах ЕС Закон об искусственном интеллекте, который, однако, будет вводиться в действие постепенно, в течение лет.

А каких-то громких результатов от поездки Трампа в Китай ждать, думается, в любом случае не стоит. 47-й президент не в том политическом положении, когда можно чего-то добиваться от реального основного геополитического противника не только США, но и всего свободного, либерально-демократического мира.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 984 дня.

