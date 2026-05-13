Давайте поставим точку на тему замораживания войны на сегодняшней линии соприкосновения, и чего этого не будет в ближнем времени.

Видео дня

"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шокировал заявлением о готовности к переговорам только после выполнения ультиматума Москвы. РФ требует от президента Украины Владимира Зеленского отдать приказ об отступлении ВСУ.

Заявление спикера диктатора цитируют российские средства массовой пропаганды.

Песков заявил, что для того, чтобы Россия и Украина могли перейти к полноформатным мирным переговорам, Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть "регионы РФ".

Из заявления представителя Кремля следует, что теперь агрессор хочет выхода Сил обороны не только с Донбасса, но и из Херсонской и Запорожской областей Украины, которые президент Владимир Путин "внес" в конституцию России."

И тут вы такие – Ну и хер с ним что там он говорит, этого всего все равно не будет.

И это правда. Но давайте поймем, чего он озвучил этот бред.

Ответ вы найдете в следующем материале от FT.

"Российские командиры убедили Путина, что их войска могут полностью захватить Донбасс до осени. Получив контроль над Донбассом, Путин не остановится и выдвинет новые территориальные требования. Реальная же цель Путина – по меньшей мере вся Левобережная Украина, включая Киев и Одессу, – сообщает Financial Times со ссылкой на двух людей, которые непосредственно контактировали с Путиным, еще двух информированных лиц, а также на данные украинской разведки.

"То есть ссыкучий дед реально себя уверяет, что военные выполнят "цели СВО" за четыре с половиной года не смогли, но за несколько месяцев смогут. Но когда человек понимает, что все катится кхуям, он уже не мыслит рационально, он мыслит эмоционально. А эмоции там понятны, и риски для своей власти после окончания войны его держат в замкнутом круге внутренних страхов.

Но почему военные сыплют обосранному деду такую дичь – спросите вы?

А потому что они тоже обосрались. Дело в том, что все эти Герасимовы и другие, насыпали питуну как там у них активно идет наступление, и это переросло в "захват территорий в кредит". Наиболее известный – это Купянск, но есть и другие лживые доклады наверх о захваченных территориях, которые где-то под контролем ВСУ.

Например, 3 АК сейчас отбивает штурмы в зоне, которая на российских картах обозначена как их глубокий тыл. И такая ситуация очень распространена на фронте.

А теперь подумайте, как эти генералы, которые предоставляли ложные отчеты, согласятся на заморозку на существующих линиях соприкосновения? Что они сделают? Попросят ВСУ вежливо отойти согласно нарисованных под наркоугаром неподходящих карт? И понятно, что это станет проблемой в переговорах, и тут уже головы полетят у генералов, которые подавали ложные данные, а теперь стороны не могут согласовать существующую линию соприкосновения и срывают остановку войны.

И поэтому российские генералы врут бункерному деду о том, что они захватят Украину, две-три недели/месяца надо подождать, хули там, чтобы отсрочить свою кончину, бункерный дед живет в плену своих страхов, поэтому несмотря на объективную ситуацию, соглашается на продолжение войны, а Песков озвучивает всю эту дичь в эфир, в то время когда z-военкоры воют о несоответствии желаний кремля реальности, а экономисты не знают, что делать с финансированием РФ в 2026 году.

Вот и вся причина, почему война продолжается. Потому что ссыкливо дедам признать реальность, и они стараются оттянуть время возмездия, пренебрегая реальным состоянием экономики РФ. Потому что своя задница важнее, чем состояние РФ.

Поэтому на заявления Пескова надо смотреть как на "русский военный корабль" и посылать его по тому же адресу. Не хватало нам еще обсуждать заявления, основанные на страхах русских дедов, которые загнали себя в патовую ситуацию.