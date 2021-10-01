Камбэк 'Киев-Баскета' с '-20', победа новичка: результаты Суперлиги Windrose 1 октября

Новичок Суперлиги Windrose "Кривбасс" и "Тернополь" устроили роскошное зрелище в матче регулярного чемпионата первенства по баскетболу. Криворожский клуб на своей площадке, совершив несколько камбэков, в овертайме оказался сильнее – 95:89.

Подопечные Артем Слипенчука были настроены порадовать родные трибуны дебютной победой в турнире. Ровный старт матча перетек в абсолютное доминирование "Тернополя" во второй 10-минутке.

Баскетболисты Дмитрия Забирченко выдали роскошный отрезок, который привел к преимуществу гостей в 13 очков. Криворожане достаточно быстро пришли в себя и уже к большому перерыве не только отыгрались, но и умудрились выйти вперед

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Третий период прошел в равной борьбе до самой концовке, где хозяева выдали рывок 4:0. На решающую 10-минутку "Кривбас" вышел с преимуществом в пять очков.

Четвертая четверть началась с того, что гости легко нивелировали свое отставание в счете. После этого окрыленные тернопольчане продолжили бомбардировать кольцо соперника и в итоге вышли вперед 70:77.

Казалось, что этот момент предрешит исход встречи, однако команда Слипечнука тут же совершила камбэк и сравняла счет. Качели в концовке поединка завершились овертаймом, который выиграли хозяева.

"Кривбасс" – "Тернополь" 95:89 ОТ (16:18, 24:20, 26:23, 16:21, 13:7)

В другом матче игрового дня "Николаев" на своей площадке упустил победу над столичным "Киев-Баскетом", имею преимущество в 20 очков по ходу игры. В битве двух латвийских тренеров сильнее оказался Айнарс Багатскис – 80:87.

Поединок начался совершенно роскошно для "корабелов", который удивили соперника высоким темпом и прессингом. Результатом стали "+16" для хозяев уже в первой четверти.

Гости во втором периоде сумели несколько остановить напор оппонента. Баскетболисты из Киева сумели взять в себя в руки и отыграть три пункта. Однако старт второй половины выдался кошмарным для киевлян, которые пропустили рывок 8:0.

Киевлянам удалось восстановить контроль над игрой и перед большим перерывом они имели отставание в 14 очков. Имея такой гандикап, хозяева чувствовали уверенность в своих силах.

Николаевцы совершенно не давали соперникам разогнаться на площадке. Тем не менее к экватору периода столичный коллектив выдал отрезок 0:8, воспользовавшись ошибками "корабелов", а затем две дальние попытки удались форварду гостей Вашингтону.

За 33 секунды до конца счет остановился на отметке 74:73, и в итоге матч перекатился в овертайм. Тут киевляне додавили соперника и довели игру до победы.

"Николаев" – "Киев-Баскет" – 80:87 ОТ (32:12, 13:16, 17:20, 12:26, 6:13)

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский "Будивельник", набрав 100 очков, добыл первую победу в новом сезоне Суперлиги.