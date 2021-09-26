"Черкаськи Мавпы" вырвали победу у "Будивельника" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 26 сентября, проходят очередные поединки игровой неделе в Суперлиге Windrose. В первом матче "Черкаськи Мавпы" обыграли дома киевский "Будивельник" – 90:85.

Будивельник приехал в Черкассы с багажом одного официального поединка после открытия сезона матчем за Суперкубок Украины против Прометея. Поэтому киевляне быстрее адаптировались к борьбе и захватили игровое преимущество на старте. Вперед команду вели Джиан Клавелл и Дрю Гордон. Последний успел сделать дабл-дабл к большому перерыву – 13 очков, 10 подборов.

Впрочем укрепить преимущество гостям не удалось. Черкассы выровняли игру. У хозяев поймал игровой ритм Родни Первис, который еще до большого перерыва вышел в лидеры результативности на площадке, а к началу заключительной 10-минутки уже опережал Клавелла и Гордона на соответственно 10 и 9 очков.

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Интрига в поединке держалась до последних атак. В заключительной части поединка уже хозяева задавали тон игры, киевляне вынуждены были догонять. Однако Черкассы уже не отпустили преимущество, одержав победу на старте и поквитавшись за домашнее поражение в финале Кубка прошлого сезона.

Мавпы следующий поединок играют 30 сентября дома против Химика. Будивельник в тот же день играть дома против Одессы.

Суперлига WINDROSE Регулярный чемпионат

Черкаськи Мавпы – Будивельник (Киев) – 90:85 (17:23, 22:19, 22:21, 29:22)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Николаев" уверенно обыграл гостей из Кривого Рога.