"Будивельник" добыл очередную победу в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 13 ноября, играются очередные поединки регулярного сезона Суперлиги Windrose. В Киеве "Будивельник" обыграл "Харьковские Соколы" (80:71), а "Черкаськи Мавпы" в эти минуты играют дома с "Днепром".

Матч в Киеве между Будивельником и Харьковскими Соколами открывал программу игрового дня. Перед встречей команды делили второе-третье место в турнирной таблице, имея по 9 побед в 13 матчах. Победитель этого матча выходил на второе промежуточное место.

Команды играли относительно недавно – 28 октября, и тогда в Харькове местная команда, играя в открытый баскетбол, перестреляла соперника 105:99.

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В этот раз Будивельник не дал сопернику так легко атаковать и если в первой четверти подопечные Плеханова еще держались в счете рядом с хозяевами, то дальше Будивельник начал уходить в отрыв. Счет 45:31 после первой половины в первую очередь был обусловлен большим количеством бросков киевлянами – 38 против 27 при почти равной точности. А еще у гостей было сразу 13 потерь.

И если в первой встрече в сезоне Харьковские Соколы смогли победить благодаря дальним попаданиям, которых тогда было 18 из 36, то теперь за первую половину гости выполнили лишь 9 дальних попыток, попав 4 из них (при этом 3 из 4 у Дэвиса).

В дальнейшем Будивельник долгое время держал разрыв в счете, но в середине четвертой четверти Харьковские Соколы подобрались к сопернику на расстояние 3-4 очков, вернув интригу к матчу. Но Будивельник дисциплинированно провел последние минуты матча, не упустив победу.

Лучшим игроком матча стал Гордон с дабл-даблом (24 очка и 13 подборов). У Клавелла 21 очко.

В следующем своем матче Будивельник 18 ноября сойдется с Одессой, а Харьковские Соколы 19 ноября продолжат свою серию выездов матчем в Запорожье.

Будивельник — Харьковские Соколы 80:71 (19:16, 26:15, 16:19, 19:21)

Будивельник: Клавелл 21, Браун 8+8 подборов, Стоктон 7+5 передач, Близнец 10, Гордон 24+13 подборов – старт; Кобец 6+6 подборов, Конев 4, Апшоу 0, Кондраков 0.

Харьковские Соколы: Шевченко 7, Дэвис 22+6 подборов + 5 передач, Зечевич 2, Глебов 0, Граф 8+5 подборов – старт; Магони 15+7 подборов + 6 передач, Никитин 10+5 подборов, Буренко 7, Симонс 0, Немцу 0, Кузнецов 0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 11 ноября, в Киеве "Будивельник" обыграл "Днепр" (91:74), а "Черкаськи Мавпы" в овертайме уступили "Харьковским Соколам" (78:83).