Хацкевич назвал проблему в "Динамо", которая до сих пор не решена

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич считает, что после ухода Дьемерси Мбокани проблема с основным форвардом так и не была решена.

По словам белорусского специалиста, Мбокани, не смотря на тяжелый характер, решал те задачи, которые перед ним ставились.

"На некоторые моменты я глаза закрывал, конечно, но самое главное, что он выходил на футбольное поле и делал то, что должен был делать нападающий: забивать мяч. Он много очков принес команде. Есть ли сейчас в "Динамо" форвард уровня Мбокани? Нет. У меня эта проблема была тоже, когда ушли Мбокани, Мораес и Кравец и остался один Беседин. И вижу, что на сегодняшний момент она не решена, хотя прошло уже больше двух лет", – рассказал Александр Николаевич в эфире YouТube-канала "СпортАрена".

Хацкевич согласен, что в команде есть молодые и перспективные ребята, но они уже должны начать давать результат.

"Супряга, Русин – амбиции, амбициями, но ты должен иметь определенный уровень мастерства и играя на такой позиции, должен быть наконечником. Когда я был тренером, нам это не хватало и мы искали разные варианты: перевод того же Вербича в атаку, но это случалось не от хорошей жизни. И сейчас вижу все также осталось", – подытожил тренер "Ротора".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мбокани в августе 2018-го подписал контракт с бельгийским "Антверпеном".

Напомним, что Хацкевич вместе с тренерским штабом был уволен на следующий день после матча с "Брюгге" 14 августа 2019 года.