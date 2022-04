Братья Суркисы развернули плакат на матче "Боруссия" – "Динамо". Фотофакт

Президент "Динамо" Игорь Суркис и его старший брат Григорий посетили матч в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" между местной "Боруссией" и киевским клубом. В сети появилась фотография братьев вместе с плакатом "Остановите Путина".

The Surkis Bros are in the stadium this evening 👀 pic.twitter.com/86Szo35rBj