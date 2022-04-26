Братья Суркисы развернули плакат на матче "Боруссия" – "Динамо". Фотофакт

Президент "Динамо" Игорь Суркис и его старший брат Григорий посетили матч в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" между местной "Боруссией" и киевским клубом. В сети появилась фотография братьев вместе с плакатом "Остановите Путина".

The Surkis Bros are in the stadium this evening 👀 pic.twitter.com/86Szo35rBj — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 26, 2022

Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу украинцев, при этом в игре не было забито два пенальти. Встречу посетило 35000 болельщиков. На билетах удалось собрать 400 тысяч евро.

С таким же плакатом было большинство зрителей на трибунах.

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Эта игра была одной из пяти зарубежных игр, входящий в специальный гуманитарный проект. Все средства будут направлены на решение гуманитарных проблемах переселенцев, в частности с продовольствием и жильем.

Напомним, что первая игра также завершилась победой украинцев со счетом 3:1. В Варшаве "бело-синие" одолели местную "Легию". 14 апреля "Динамо" обыграло турецкий "Галатасарай" (3:1), а 20 апреля сыграла в нулевую ничью с "ЧФР Клуж".

Свой заключительный поединок турне киевляне проведут 28 апреля в Загребе против местного "Динамо".