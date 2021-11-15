Босния и Герцеговина – Украина: букмекеры обвалили котировки на матч отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу стала более явным фаворитом заключительного матча отборочного турнира к чемпионату мира-2022 с Боснией. Аналитики существенно понизили коэффициент на победу "желто-синих" в поединке в Зенице, который состоится 16 ноября.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Если раньше ставки на победу украинцев принимались с коэффициентом 2,39, то теперь эта цифра упала до 1,78. Ничья оценивается котировкой 3,80 (было –3,55). А показатели на успех хозяев поля изменились с 2,70 на 4,70.

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При этом эксперты не ждут от матча высокой результативности. На то, что команды забьют не более двух мячей, можно поставить с индексом 1,87.

Отметим, что боснийцы потеряли все шансы на выход на Мундиале в Катаре после неожиданного домашнего поражения от финнов. Кроме того, хозяевам не поможет капитан команды Эдин Джеко.

В свою очередь Украину в Зенице устроит только победа. Также для выхода в стыковые матчи "желто-синим" необходимо, чтобы Франция, которая уже гарантировала себе путевку на ЧМ, на выезде не проиграла Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная России проиграла Хорватии в решающем матче отбора ЧМ-2022 и не смогла напрямую выйти на турнир в Катаре.