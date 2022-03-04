Путину плевать на людей, но мы победим, – знаменитый игрок сборной Украины, покинувший Россию

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин восхитился борьбой своих соотечественников против военной агрессии России. Экс-нападающий английского "Ливерпуля" при этом также выразил уверенность в том, что президенту РФ наплевать на людей.

Об этом сам Воронин заявил в интервью немецкому изданию BILD. Он отметил, что находись он сейчас на Родине, у него бы наверняка было оружие.

Видео дня

"Я так горжусь нашей страной. У нас красивые города, замечательные люди. Мы будем продолжать бороться. И мы победим. Но цена очень высокая. Путин нападал на мою страну. Столько людей уже умерло. Это дети матерей - украинки и русской. Только вот в России об этом никто не узнает. Девяносто процентов даже не знают, что происходит. Путину плевать на людей. И я не знаю, стоит ли это говорить: но если бы я сейчас был в Украине, у меня, наверное, тоже был бы пистолет в руке", – сказал Воронин, который разорвал контракт с московским "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий покинул санкт-петербургский "Зенит". Ранее футболист осудил нападение РФ на свою страну и призвал оккупационные войска убраться с нашей земли.