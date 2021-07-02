Бельгия – Италия: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала Евро-2020

Италия является фаворитом четвертьфинального матча Евро-2020 против Бельгии. Поединок между двумя топ-сборными континента состоится в Мюнхене на "Альянц Арене" и начнется 2 июля в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на победу подопечных Роберто Манчини принимаются за коэффициент 2,37, на ничью – за 3,00, а на успех "Красных дьяволов" в основное время можно поставить за 3,30. Котировки на выход в полуфинал выглядят следующим образом: 1,66 на Италию и 2,10 на Бельгию.

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У последних есть проблемы с составом, поскольку лидеры команды Кевин де Брюйне и Эден Азар получили повреждения в матче 1/8 финала против Португалии, который закончился со счетом 1:0. Их участие в поединке находится под вопросом.

"Скуадра Адзурра" обошлась без серьезных потерь на старте плей-офф, хоть и столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны австрийцев. Италии удалось минимально победить благодаря голам в овертайме.

Напомним, что трансляции поединков Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матче игрового дня Испания встретится со Швейцарией. Стали известны расписание трансляций противостояния и котировки букмекеров.

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