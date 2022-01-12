"Реал" в овертайме выбил "Барселону" из Суперкубка Испании

Мадридский "Реал" в дополнительное время со счетом 3:2 обыграл каталонскую "Барселону" в полуфинале Суперкубка Испании. Второе в сезоне Эль-Класико состоялось на Международном стадионе имени Короля Фахда в аравийском Эр-Рияде.

Игра началась в очень умеренном теме. "Барса" большими силами расположилась в нижнем блоке, не позволяя "Реалу" организовывать позиционное нападение. Единственные несколько моментов, которые мадридцы организовали в первую половину первого тайма случились после контрвыпадов.

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Барселона владела инициативой и подолгу катала мяч на подступах к штрафной тер штегена.

На 26-й минуте капитан "Барселоны" Серхио Бускетс потерял мяч в центре поля, что привело к результативной быстрой атаке мадридцев. После перехвата Карим Бензема вывел один на один Жуниора, и Винисиус под давлением Араухо четко пробил под перекладину.

Забив гол "Реал", не стал форсировать ситуацию, а спокойно контролировал ситуацию на поле, изредка обозначая свое преимущество.

Марко Ассенсио за первые 45 минут трижды с дальней дистанции пытался пробить тер Стегена. "Барселона" выглядела абсолютно беззубой, ничего не могла сделать опасного у ворот соперника, и тем не менее смогла забить абсолютно нелогичный гол.

На 41-й минуте Милитао неудачно пытался перехватить прострел Дембеле на ближней штанге. Мяч отскочил к Люку де Йонгу и от ноги нидерландского ветерана с рикошетом от штанги влетел в сетку.

Во втором тайме динамика в разы поменялась. Скорости заметно возросли и мяч практически не задерживался в центральном круге. Атаки шли то в одну, то в другую сторону, но до реальных сейвов от голкиперов дело не доходило.

Где-то 15 минут "Барселона" доминировала на поле. После этого "Реал" перестроился, все больше и больше поддавливая соперника.

В середине второй половину у ворот "Барселоны" возник настоящий пожар, автором которого стал Карим Бензема. Сперва француз попал в штангу, а спустя три минуты со второго удара забил гол. Первую попытку парировал голкипер, подбор забрал Карвахаль и с острого угла пробил в тер Стегена. Голкипер ногой отбил мяч, но сделал это четко на ногу французу - 1:2.

Хави пошел ва-банк, сделав последние две замены, выпустив Нико и Депая, номинальные хозяева бросились отыгрываться и смогли перевести игру в овертайм.

Альба организовал точнейший кросс с левого полуфланга, где Ансу на мгновение опередил Милитао - 2:2.

Спустя 3 минуты Дембеле мог вырвать победу для "сине-гранатовых", но не смог обыграть Куртуа. В дополнительное время сильнее был "Реал". Вальверде на 99-й минуте замкнул эффектную контратаку подопечных Анчелотти.

Второй полуфинал между мадридским "Атлетиком" и "Атлетико" из Бильбао пройдет 13 января (21:00). Финал запланирован на воскресенье, 16 января (19:00).

Каталонский гранд уже встречался с "Реалом" в нынешнем сезоне. В конце октября в рамках Примеры мадридцы добыли выездную победу над соперником – 1:2.

Напомним, что действующим обладателем трофея является "Атлетик". Год назад клуб из Бильбао со счетом 3:2 сенсационно обыграл "Барселону".