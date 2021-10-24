"Реал" на нервах выиграл Эль-Класико у "Барселоны" и вышел в лидеры чемпионата Испании

В 10 туре чемпионата Испании мадридский "Реал" минимально переиграл в принципиальном сражении "Барселону" – 2:1 и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. В Эль-Класико на "Камп Ноу" все решили удары защитников "сливочных" Давида Алабы и Лукаса Васкеса.

Агрессивнее на "Камп Ноу" на правах хозяйки начала "Барселона", однако это небольшое преимущество не вылилось в действительно голевые моменты. А уже на 20-й минуте Винисиус едва не заработал пенальти для "Реала", упав в чужой штрафной. Но видеоповтор не подтвердил нарушение правил. А Винисиус и Жорди Альба на эмоциях едва не устроили потасовку.

Видео дня

На 25 минуте просто каким-то чудом не попал в ворота Сержиньо Дест, находясь в 11 метрах от них. Куману и игрокам на лавке запасных оставалось только хвататься за голову.

На 32-й минуте "Барселона" поплатилась за свое расточительство. Австрийский защитник Давид Алаба отобрал мяч у собственной штрафной, совершил рывок по левому флангу, получил шикарный пас на грани офсайда от Бензема, ворвался в чужую штрафную и поразил ворота "блаугранас". Это был первый удар "Реала" в створ и первый гол Алабы за мадридскую команду.

"Барселона" бросилась отыгрываться. Уже через минуту счет мог сравнивать Пике, но ударил головой в миллиметрах от штанги. А на 44-й минуте на удар вывели уже Фати, который технично переиграл двоих защитников, но его выстрел заблокировал герой матча Алаба.

На 62-й минуте Модрич филигранным пасом вывел на убойную позицию Бензема, но француз пробил по воротам не лучшим образом. А забитые голы в этом поединке могли приблизить Карима к "Золотому мячу".

После того, как Дест не сумел переиграть Куртуа и сравнять счет, Куман на 74-й минуте бросил в бой опытного Серхио Агуэро, посадив своего вундеркинда Фати.

За 10 минут до конца этого нервного и богатого на фолы матча очень опасно столкнулись головами Пике и Вальверде. И в первые секунды показалось, что игрок "Реала" прикрыл глаза и может потерять сознание. Но все обошлось, и он сумел вернуться на поле после оказания помощи.

На ровном месте получил повреждение и Куртуа, но достоял поединок до конца. Хотя, возможно, это была такая хитрость, чтобы немного потянуть время и притормозить Депая и компанию.

А уже в компенсированное время "Реал" удвоил преимущество. Асенсио вывалился на ворота тер Штегена, вратарь парировал его удар, но Васкес был первым на добивании.

Казалось, что поединок так и закончится 2:0, но один мяч сумел отыграть Серхио Агуэро.

После этой 99-й победы в Эль-Класико "Реал" набрал 20 очков в девяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице. "Барселона" с 15 баллами идет на восьмой позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Эль-Класико "Барселона" обыграла киевское "Динамо" в Лиге чемпионов. А "Реал" разгромил донецкий "Шахтер" 5:0.