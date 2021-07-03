Балтача сказал, что нужно делать Украине, чтобы победить Англию на Евро-2020

Украинский тренер юношеской академии английского клуба "Чарльтон" Сергей Балтача рассказал, что сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020 можно победить, лишь напрягая слабое звено соперников. По мнению Сергея Павловича у команды Англии слабые центральные защитники.

Балтача на месте наставника "желто-синих" в стартовом составе выпустил бы быстрого форварда и искал свой шанс в контратаках.

"У английских центральных защитников невысокая скорость. Нужно искать пространство за их спинами во время контратак. Слабые английские центральные защитники были даже в мое время. На Евро-1988 мы обыграли Англию 3:1. Они – высокие, мощные, но в скорости уступают", – цитирует украинского специалиста "Футбол 24".

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Балтача уточнил, что не стоит рассчитывать на передачи с фланга. У англичан больше опыта и они мощнее, поэтому такой прием не принесет эффекта.

"К тому же они опасны на стандартах у чужих ворот. Нам нужно очень внимательно действовать, чтобы не пропустить", – подытожил Балтача.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина – Англия состоится 3 июля в 22:00 в столице Италии.

Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут матч, а также прогноз букмекеров.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".