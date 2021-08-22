Аргентинский футболист ответил про сало и Украину, обескуражив журналиста

Аргентинский нападающий ФК "Александрия" Клаудио Спинелли в 4-м туре УПЛ стал автором 300-го гола команды в чемпионатах Украины. Для 24-летнего футболиста этот мяч вышел дебютным в составе клуба из Кировоградской области.

После такого успеха на первого аргентинского легионера в истории "Александрии" особо обратили внимание не только болельщики, но и журналисты. Один из них посоветовал аргентинцу попробовать сало, так как "такого продукта в Аргентине точно нет".

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Ответ Клаудио обескуражил интервьюера.

"Не поверите, в Аргентине тоже очень много едят сало. Украина очень похожа на Аргентину, единственная проблема – язык, но я уверен, что со временем Бог поможет мне выучить украинский и совсем скоро вы это услышите", – цитирует спортсмена fanday.net.

Отметим, что до этого Спинелли, права на которого принадлежали "Дженоа", выступал в аренде в Первой лиге чемпионата Словении. За ФК "Копер" Клаудио провел 27 матчей, в которых забил 3 гола. По данным Transfermakrt стоимость игрока составляет 250 000 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа "Александрия" совершила грандиозную сенсацию в Премьер-лиге Украины, в гостях обыграв донецкий "Шахтер".