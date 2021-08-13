4-й тур УПЛ: где смотреть, расписание, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 13 августа, стартует очередной игровой день. Интересно, что киевское "Динамо" из-за спарринга с миланским "Интером" свой матч 4-го тура проведет только в будущую среду.

Центральным поединком можно назвать противостояние одного из лидеров первенства "Десны" с "Днепром-1, который идет на 3-4 месте. Донецкий "Шахтер" примет на своем поле "Металлист-1925", а "Динамо" сыграет номинально выездной матч с "Ингульцом".

Видео дня

Традиционно болельщики смогут следить за трансляциями встреч на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание.

Премьер-лига Украины. 4-й тур

13 августа (пятница)

19:30. "Шахтер" – "Металлист-1925", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Александр Шандор

14 августа (суббота)

17:00. "Верес" – "Ворскла", "Футбол 2"

Луцк, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Виталий Романов

19:30. "Заря" – "Минай", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Денис Шурман

19:30. "Десна" – "Днепр", "Футбол 2"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Евгений Арановский

15 августа (воскресенье)

17:00. "Колос" – "Рух", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Юрий Иванов

19:30. "Львов" – "Александрия", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Алексей Деревинский

16 августа (понедельник)

19:00. "Мариуполь" – "Черноморец", "Футбол 1"

Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко

Главный арбитр: Сергей Бойко

18 августа (среда)

19:30. "Ингулец" – "Динамо", "Футбол 2"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: будет назван позже

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный форвард "Миная" Евгений Селезнев устроил нецензурную перепалку с защитником "Динамо" Александром Караваевым после матча первого тура УПЛ.