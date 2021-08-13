4-й тур УПЛ: где смотреть, расписание, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 13 августа, стартует очередной игровой день. Интересно, что киевское "Динамо" из-за спарринга с миланским "Интером" свой матч 4-го тура проведет только в будущую среду.
Центральным поединком можно назвать противостояние одного из лидеров первенства "Десны" с "Днепром-1, который идет на 3-4 месте. Донецкий "Шахтер" примет на своем поле "Металлист-1925", а "Динамо" сыграет номинально выездной матч с "Ингульцом".
Традиционно болельщики смогут следить за трансляциями встреч на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание.
Премьер-лига Украины. 4-й тур
13 августа (пятница)
19:30. "Шахтер" – "Металлист-1925", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Александр Шандор
14 августа (суббота)
17:00. "Верес" – "Ворскла", "Футбол 2"
Луцк, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Виталий Романов
19:30. "Заря" – "Минай", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Денис Шурман
19:30. "Десна" – "Днепр", "Футбол 2"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Евгений Арановский
15 августа (воскресенье)
17:00. "Колос" – "Рух", "Футбол 1"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Юрий Иванов
19:30. "Львов" – "Александрия", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Алексей Деревинский
16 августа (понедельник)
19:00. "Мариуполь" – "Черноморец", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Сергей Бойко
18 августа (среда)
19:30. "Ингулец" – "Динамо", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: будет назван позже
Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный форвард "Миная" Евгений Селезнев устроил нецензурную перепалку с защитником "Динамо" Александром Караваевым после матча первого тура УПЛ.