В УПЛ судья наказал тренера за просьбу говорить на украинском: появилось видео момента

Появилось видео инцидента, который произошел в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ) между "Колосом" и ФК "Львов".

На 68-й минуте главный тренер львовской команды Виталий Шумский получил желтую карточку от главного судьи матча Виктора Копиевского из Кропивницкого за то, что попросил четвертого арбитра Николая Кривоносова из Киева разговаривать с ним на украинском языке.

На видео видно, как Шумский в отчаянии пытается выяснить, за что его наказал Копиевский. Главный рефери в свою очередь лаконично ответил что "За разговоры". Сам Кривоносов попросил тренера успокоится и не стал отвечать на его вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Львов" - "Колос" завершился со счетом 0:2. Дубль на счету Павла Ориховского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года между главным тренером "Днепра-1" Игором Йовичевичем и экс-футболистом "Колоса" Евгением Селезневым произошел конфликт.

В ходе перепалки в подтрибунном помещении "Днепр-Арены" Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке.