'Антверпен' – 'Шахтер': все подробности матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 4 октября, проведет второй матч группового турнира нового розыгрыша Лиги чемпионов. Подопечные тренера Патрика ван Леувена сыграют в Антверпене с одноименной командой, которая в стартовой встрече потерпела фиаско в Барселоне (0:5).

Встречу примет стадион "Босуил". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Антверпен" – "Шахтер". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "АНТВЕРПЕН" – "ШАХТЕР"

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO.

Видео дня

За час до начала игры начнет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов, которая продолжится после окончания поединка.

ПРОГНОЗ НА "АНТВЕРПЕН" – "ШАХТЕР"

Фаворитами поединка считаются хозяева поля. Ставки на победу "Антверпена" принимаются с коэффициентом 1,83.

Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех донецкой команды достигают уровня 4,00.

СУДЬИ НА "АНТВЕРПЕН" – "ШАХТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Словении, которую возглавляет Раде Обренович. Ему будут помогать лайнсмены Юре Прапротник и Грега Кордеж, а роль четвертого рефери исполнит Славко Винчич.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), работу которой будет контролировать Нейц Кайтазович.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Марк Ван Боммель, главный тренер "Антверпена":

– Я считаю, что мы играем хорошо; мы много владеем мячом и пытаемся обыграть наших соперников за счет своих активных действий. "Шахтер" играет на выезде. Мы не знаем, чего ожидать. У всех есть амбиции. Мы воплотили свою мечту, попав в групповой этап Лиги чемпионов. Одно только участие на этой стадии дорогого стоит. "Барселона", "Порту" и "Шахтер" – три классные команды. Возможно, "Порту" и "Шахтер" показывают не слишком зрелищный футбол, но это все равно топовые команды в Португалии и Украине.

Патрик ван Леувен, главный тренер "Шахтера":

– Наша задача – победить. Увидим, будет ли какая-то неожиданность для соперника или нет. Но, повторюсь, наша цель – победа. Мы, конечно, пересмотрели все видео и знаем, как играет "Антверпен". Мы просчитывали все ситуации, все варианты. Последние результаты, конечно, были не такие, как мы ожидали. Есть давление. Но не со стороны кого-то, а внутреннее давление, которое стимулирует. В позитивном смысле этого слова. Мы нацелены на победу и знаем, какое задание перед нами стоит завтра.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Антверпен": Бюте – Батайе, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал – Вермеерен, Кейта – Муйя, Эккеленкамп, Баликвиша – Янссен

"Шахтер": Ризник – Гочолейшвили, Мироши, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Зубков, Сикан, Кащук

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

После первого игрового дня стало понятно, что бельгийцы и украинцы будут сражаться за третье место в группе Н. Именно в очном противостоянии решится судьба путевки в плей-офф Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл в УПЛ, потерпев первое поражение в сезоне. Видео от полтавской "Ворсклы" в девятом туре Премьер-лиги.

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