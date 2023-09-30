Донецкий 'Шахтер' сенсационно проиграл в УПЛ, потерпев первое поражение в сезоне. Видео

Донецкий "Шахтер" потерпел сенсационно поражение в домашнем матче от "Ворсклы". Поединок 9-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге завершился со счетом 1:2.

Игра изначально неудачно складывалась для подопечных Патрика ван Леувана. Уже на 22-й минуте "горняки" пропустили с пенальти, после чего были вынуждены отыгрываться.

"Шахтер" пытался большими силами атаковать, но забить свой гол смог лишь на 57-й минуте, когда Зубков после скидки Сикана роскошным ударом слета отправил мяч в быстрый угол.

Практически сразу Иван Нестеренко мог вновь выводить полтавчан вперед, но не попал с метра в пустые ворота.

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Матч продолжался на встречных курсах, при этом круглый снаряд практически не задерживался в центральном круге.

На 71-й минуте все тот же Нестеренко смог сполна реабилитироваться перед болельщиками "Ворсклы". Челядин точной передачей на фланг отрезал защиту хозяев, Пердута смог сделать прострельный пас в штрафную, где 20-летний хавбек уже не промахнулся.

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