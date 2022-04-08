'Аннексия Крыма – черта': экс-футболист сборной Украины выступил против Ракицкого, разорвавшего контракт с 'Зенитом'

Защитник Ярослав Ракицкий не должен вновь вызываться в сборную Украины, несмотря на разрыв контракта с санкт-петербургским "Зенитом", Главным поступком футболиста является переход в стан российского клуба после аннексии Крыма.

Такое мнение в интервью порталу FanDay выразил бывший полузащитник национальной украинской команды Евгений Левченко. По его словам, с момента оккупации полуострова он перестал общаться с людьми, которые никак не отреагировали на варварские действия РФ.

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"Для меня это очень сложная тема. Я считаю, что игроки, которые уехали в Россию после 2014 года, не должны привлекаться в сборную. Это я говорю обо всех украинских футболистах, а не только о Ракицком. Я считаю, эти футболисты предали страну. Аннексия Крыма – это черта, которую им нельзя было переходить. Нельзя поощрять действия страны-агрессора, которая украла кусок твоей земли. После 2014 года я оборвал все связи с прорашистами и людьми, которые промолчали", – сказал Левченко.

Отметим, что Ярослав Ракицкий провел за сборную Украины 54 матча, завершив международную карьеру в ноябре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Левченко выступил за общение украинских публичных людей в том числе футболистов с российскими либеральными журналистами. Он также назвал позором пассивность российского общества, которая привела к нынешней ситуации и изоляции РФ.