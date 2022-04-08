'Это позор': бывший футболист сборной Украины рассказал о страхе россиян

Россияне продолжают молчать относительно войны в Украине и социальных проблем в стране из-за страха потерять средства на существования. При этом для граждан стран-агрессора нынешняя ситуация в РФ является позором.

Такое мнение в интервью порталу FanDay выразил бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко. Он отметил, что украинцы и россияне находятся на совершенно разном уровне свобод и развития общества.

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"Россиянами руководит страх. Они боятся, что если выскажутся, то им перекроют все источники дохода и они могут оказаться в тюрьме. Также российская пропаганда играет очень большую роль в формировании общественного мнения. Некоторые русские начинают мне говорить, что в Украине притесняют русский язык. Ребята, я всю жизнь разговариваю на русском языке, и никогда не было никаких проблем на этой почве. Именно в этом происходит несостыковка, их мир совершенно другой. Это позор, что российская нация дошла до такого. Они устроили в Украине геноцид и массовое истребление народа", – сказал Левченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Левченко выступил за общение украинских публичных людей в том числе футболистов с российскими либеральными журналистами. В свою очередь Влада Зинченко выступила против русского языка на нашем ТВ.