Англия – Украина: букмекеры назвали фаворита матча отбора Евро-2024

Сборная Украины считается явным аутсайдером поединка против англичан 26 марта в стартовом матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2024 года. Наша команда за путевку на первенство континента также поспорит с Италией, Северной Македонией и Мальтой.

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Встреча с британцами состоится на поле легендарного стадиона "Уэмбли". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Украина. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Аналитики уже оценили шансы команд на успех. Поставить на победу Англии принимаются с коэффициентом 1,33. Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех украинцев достигают уровня 10,00.

При этом эксперты уверены в том, что игра порадует зрителей забитыми мячами. На то, что команды отличаться минимум три раза, предлагается индекс 1,70.

Отметим, что Украина и Англия встречались друг с другом восемь раз. В активе "сине-желтых" одна победа и две ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей 3-13 в пользу британцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Англии понесла грандиозную потерю перед матчем с Украиной, лишившись лучшего бомбардира 2023 года. А нашу национальную команду покинул один из лидеров обороны.

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