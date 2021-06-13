Англия – Хорватия: видео победного гола матча Евро-2020

Сборная Англии по футболу минимально одолела команду Хорватии в первом туре чемпионата Европы-2020. Поединок квартета D на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли" завершился со счетом 1:0.

Сборная Англии с первых минут захватила инициативу, устроив настоящий штурм воротам Ливаковича. Несмотря на тотальное превосходство, зрители забитый мяч увидели лишь во втором тайме. После роскошной комбинации счет открыл Рахим Стерлинг.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видео гола

Перед этим матчем обе сборные 10 раз встречались между собой. Статистика личных встреч: 5:3 в пользу англичан.

Одним из самых запоминающихся получился матч в ноябре 2018-го.

Тогда в заключительном туре Лиги нация подопечные Гарета Саутгейта обыграли "клетчатых" 2:1 и выбили их из элиты турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялись поединки в трех группах. Самым драматичным получился матч в Копенгагене.

Игра была прервана в конце первого тайма из-за остановки сердца датского футболиста Кристиана Эриксена. Момент попал на видео.