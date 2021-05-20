Ребров отказался тренировать свой клуб и подал в отставку

Украинский тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров написал заявление об отставке, сообщил президент венгерской команды Габор Кубатов. По словам владельца, Ребров это сделал еще 10 февраля, но известно об этом стало лишь недавно.

Кубатов признался, что этот поступок украинца стал для него полной неожиданность. Ребров передал через своего менеджера, что он уйдет в конце сезона.

"Я даже не подозревал, что между тренером и клубом существует какой-то непреодолимый конфликт. Как ответственный менеджер, я не могу оставить команду перед квалификацией Лиги чемпионов без тренера. Любой, кто со мной знаком, знает, что когда у меня проблемы с кем-то, я всегда говорю об этом человеку в глаза, но тут ничего подобного не было", – цитирует Габора origo.hu.

Кубатов добавил, что сделал все возможное, чтобы украинец добился успеха с клубом.

"Блестящий тренер, которого я всегда хотел, но я должен смириться с его решением", – подытожил Кубатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ребров на недавней пресс-конференции назвал ненормальной ситуацию, которая сложилась в команде. Он пожаловался на то, что никто из представителей "Ференцвароша" не связывался с ним по поводу его будущего.

В текущем сезоне Сергей Станиславович выиграл с командой три чемпионства подряд, вывел ее в Лигу Европы 2019/20 и Лигу чемпионов 2020/21. Наш соотечественник хотел воспользоваться интересом к своей персоне, чтобы выбить повышение зарплаты.

Отмечается, что за выход в ЛЧ украинец получил около 3,4 миллиона долларов, а его месячный оклад составляет приблизительно 68 тысяч долларов.