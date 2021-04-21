Ребров в третий раз подряд стал чемпионом Венгрии

Украинский тренер Сергей Ребров в третий раз подряд привел "Ференцварош" к победе в чемпионате Венгрии.

Подопечные нашего соотечественника разгромили "Уйпешт" (3:0) в матче 30-й игровой недели местного первенства и досрочно оформили титул за три тура до финиша. Сейчас отрыв от "Академии Пушкаша", которая занимает второе место, составляет 14 очков.

"Ференцварош" потерпел только одно поражение в 30 поединках чемпионата, выиграв 20 из них. Золотые медали за первую позицию также получили украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков, выступающие за клуб. Для команды этот титул стал 32-м в истории.

Комментируя триумф своих подопечных, Ребров сказал, что очень горд и доволен их работой и сфокусированностью. По словам украинца, футболисты "Ференцвароша" прибавили в игре после того, как почувствовали вкус Лиги чемпионов, и захотели туда вернуться.

Напомним, что наш соотечественник возглавил венгерский клуб летом 2018 года и привел команду к трем чемпионствам подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ребров признался, что руководство "Динамо" предлагало ему возглавить киевлян летом 2020 года, и объяснил свой отказ.