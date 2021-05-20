Ребров заменит Шевченко в сборной Украины: СМИ раскрыли проблему

Сергей Ребров подписал предварительный договор с Украинской ассоциацией футбола, что возглавит национальную сборную Украины, сообщает Telegram-канал "Динамо-Inside". По информации источника, это должно было случится по окончанию чемпионата Европы, однако сейчас в этой ситуации возникла проблема.

По условиям договора, Ребров должен был заменить Шевченко, который ушел бы работать в один из европейских клубов (в СМИ часто упоминается "Милан"). Но никаких конкретных предложений Андрею Шевченко не поступало, а Ребров уже отказался тренировать свой нынешний клуб "Ференцварош" и написал заявление об отставки.

"Теперь есть риск кому-то из друзей-партнеров остаться у разбитого корыта. Ибо место тренера в сборной только одно, а побив горшки с венграми, Ребров рискует остаться ни с чем, поскольку по условиям соглашения с федерацией Павелко, контракт Сергея вступает в силу только после ухода Шевченко. А Андрей вследствии отсутствия предложений, может активировать свою опцию с +1,5 года контракта после ЧЕ", – говорится в сообщении.

Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года после чемпионата Европы, заменив на этом посту Михаила Фоменко. У руля команды он провел 41 матчей, одержав 21 победу при 10 поражениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Николаевич продлил соглашение со сборной Украины и объяснил "непонятную" ситуацию с новым контрактом.

16 мая сборная Украины приехала на трехнедельный сбор в Харьков где будут готовиться к товарищеским матчам – с Бахрейном (23 мая в Харькове), с Северной Ирландией (3 июня в Днепре) и Кипром (7 июня в Харькове).

Уже опубликован список телеканалов, которые покажут игру Украина – Бахрейн.